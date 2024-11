Poliana Rocha se derrete em cliques com o neto: 'Príncipe de luz'

A influenciadora digital Poliana Rocha explodiu o fofurômetro ao compartilhar cliques com José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Poliana Rocha encheu as redes sociais de fofura nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar novos momentos ao lado do neto, José Leonardo. O menino, que está com dois meses, é filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um momento em que aparece com o netinho no colo. Na imagem, José Leonardo aparece olhando fixamente para a vovó. "Com ele, nosso príncipe de luz", se derreteu a vovó.

Depois, a mulher do cantor Leonardo postou uma foto do pequeno e deixou registrado que é uma vovó coruja. "Vovó baba", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração. Poliana, vale lembrar, também é avó de Maria Alice, de três anos, e de Maria Flor, de dois, que também são filhas de Virginia e Zé Felipe.

Confira:

Poliana com o neto, José Leonardo - Foto: Instagram

Poliana com José Leonardo - Foto: Instagram

Poliana Rocha surge deslumbrante ao comemorar seu aniversário de 48 anos

Nesta quarta-feira, 13, Poliana Rocha completou 48 anos de vida e comemorou a data especial realizando um ensaio fotográfico. Para os registros, a aniversariante surgiu usando um vestido longo e de manga. O look, de cor marrom, combinou com os balões que ela estava segurando para os registros.

Ao compartilhar as fotos do ensaio em seu perfil oficial no Instagram, Poliana refletiu sobre o novo ciclo. "Este é o momento de olhar para trás com orgulho, honrando cada passo que me trouxe até aqui... Que este novo ciclo seja um convite para sonhos renovados, novas conquistas e mais paz em meu coração… Que eu seja abraçada por tudo o que me faz bem e que a vida continue me surpreendendo, revelando a força e a grandiosidade de alma que sempre existiram em mim!!!!! Obrigada, meu senhor, por tudo... e abençoe grandiosamente esse meu novo ciclo!!!!", escreveu ela. Veja as fotos!

