Filho caçula de Viih Tube e Eliezer surge fantasiado em ensaio newborn

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para compartilhar fotos do ensaio newborn de seu filho caçula, Ravi

A influenciadora digital Viih Tubeexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar as fotos do ensaio newborn de seu filho caçula, Ravi, de um mês. O pequeno, que é fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, surgiu fantasiado em fotos fofas.

Nas imagens compartilhadas no feed do Instagram, o pequeno apareceu usando roupas de Natal. "Nosso maior presente de Natal em casa", se derreteu a ex-BBB, que também é mãe de Lua Di Felice, de um ano.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios e fizeram comparações entre o bebê e o pai. "A cara do Eli! Que lindo, meu Deus. Deus abençoe grandemente a vida dele", disse uma. "Ô, gente, que fofo! Que o Senhor Jesus derrame bênçãos na vida desse anjinho. Muita luz", escreveu outra. "A Lua parecida com a mamãe e o Ravi parecido com o papai. Agora não tem mais briga: cada um tem seu mini clone", disse um terceiro.

Veja as imagens compartilhadas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Como está Ravi? Eliezer conta como foi o retorno do filho ao médico após alta hospitalar

Nesta terça-feira, 17, Eliezer contou que Ravi teve uma nova consulta no médico após receber alta. O menino ficou internado por 20 dias em um hospital de São Paulo ao ser diagnosticado com quadro de enterecolite, que é uma inflamação nos intestinos. Ele voltou para casa no sábado, 14.

Nas redes sociais, o pai dele comemorou a boa recuperação do filho, já que bebê foi elogiado pelos médicos. “Hoje foi o retorno do nosso pequeno guerreiro aos médicos e as notícias são as melhores. Ele está evoluindo muito bem”, disse ele.

Em um depoimento no último final de semana, a influencer Viih Tube contou sobre o diagnóstico do filho e o que viveram no hospital. Ela ainda falou sobre o medo que sentiu e a ansiedade que ainda sente, já que tem muito medo de que tudo volte a acontecer e que algo pior aconteça com seu filho.

E Eliezer também compartilhou seu depoimento. Em um desabafo compartilhado no feed do Instagram, ele contou que voltou a rezar após o filho ser internado e viveu um momento sobrenatural. Veja o que ele disse!

Leia também: Viih Tube compartilha momento fofo entre filhos, Lua di Felice e Ravi