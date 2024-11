Viih Tube compartilha momento fofo entre filhos, Lua di Felice e Ravi

Viih Tube também revelou que Lua tem auxiliado nos cuidados de Ravi; A influenciadora deu a luz no começo da semana passada

Nesta terça-feira, 19, Viih Tube continou mostrando a evolução da relação da filha, Lua di Felice, de 1 ano, com o irmão mais novo, Ravi, recém-nascido e derretendo seus seguidores com a fofura. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um momento de chamego entre os herdeiros.

Na gravação, o pai, Eliezer, filma Lua fazendo carinho na cabeça de Ravi e não se aguenta após ela abraçar o bebê. "Dá um abraço nele... ai, meu deus céu. Ai meu, deus do céu, parabéns meu amor. Eu vou chorar, vocês estão muito lindos juntos, ai meu deus do céu", afirmou Eli.

Em seguida, o empresário filmou a esposa bombeando leite e influenciadora que Lua já está até ajudando a mãe nos cuidados do filho. "Ela me ajuda a ligar e desligar a bomba, acredita?", escreveu a ex-BBB.

"Lua, mostra como é que funciona uma bomba de leite. Mostra como é que desliga a bomba, por favor, desliga para a mamãe", pediu Eli. No mesmo momento, a primogênita apertou o botão de desligar e foi elogiada pela família.

Foto: Reprodução / Instagram

Nova rotina

O influenciador digital Eliezer está radiante desde que Ravi, seu filho caçula com Viih Tube, chegou ao mundo! O pequeno, que recebeu alta da maternidade junto com a mamãe no fim de semana e já está em casa, tem recebido todo carinho da família nos últimos dias.

Na manhã de segunda-feira, 18, em um vídeo enviado especialmente para o programa Encontro, da TV Globo, Eliezer abriu o coração e contou detalhes sobre a nova rotina na residência após a chegada do bebê. Ele e Viih Tube também são pais de Lua, de 1 ano e sete meses.

Ao longo do relato, o ex-participante do BBB 22 explicou que a família tem se dividido entre as duas crianças. "A gente já está aqui em casa, o susto passou. A gente está muito grato que deu tudo certo no final, apesar do grande susto. Estamos transbordando de felicidade. Estamos naquela fase de adaptação, porque tem a rotina da Lua, a rotina do Ravi", iniciou ele, mencionando a ida de Viih para a UTI.

"A gente está distribuindo as tarefas, porque a Lua também precisa de muita atenção. Então a gente está achando esse caminho, esse equilíbrio. Mas está muito gostoso. A interação da Lua com o Ravi... tá a coisa mais [fofa]", continuou Eliezer.