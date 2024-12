Claudia Raia ganha declaração de Jarbas Homem de Mello em aniversário

Claudia Raia, que completa 58 anos, é casada com o bailarino desde 2018; a atriz e Jarbas Homem de Mello são pais de Luca

Nesta segunda-feira, 23, Claudia Raia completou 58 anos e ganhou uma declaração do marido, Jarbas Homem de Mello. O bailarino compartilhou uma foto com a esposa, com quem tem um filho, Luca, de quase dois anos, e escreveu uma declaração de amor para a atriz, com quem está casado há seis anos.

"Hoje é o dia dela. A alegria de viver, a mãe do meu filho, o amor da minha vida! Te desejo todo o amor, muita saúde e muitos anos de vida, que a sua caminhada seja leve e próspera e cheia de amigos", começou o ator.

"Que o mundo te estenda a mão sempre que precisar e que a sua alegria continue enchendo os espaços por onde você passa. Eu te amo com todo o meu coração, feliz aniversário, meu amor!", concluiu Jarbas. Vale lembrar que o casal se conheceu em 2010.

Claudia Raia comemora aniversário com festinha ao lado de amigos e família

Claudia Raia iniciou as comemorações de seu aniversário antecipadamente! A atriz, que completa 58 anos de vida nesta segunda-feira, 23, ganhou uma festinha especial de amigos e familiares no fim de semana, com direito a bolo personalizado, e deu início às celebrações.

Por meio das redes sociais, Claudia compartilhou algumas imagens da comemoração ao lado dos filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. "Começou cedo as comemorações do meu niver, que é amanhã, 23/12, meu marido amado Jarbas Homem de Mello reuniu amigos que eu amo", escreveu ela na legenda.

Em seguida, a artista publicou um registro especial com as atrizes Paolla Oliveira e Marcella Rica, que já interpretaram filhas de Claudia Raia em novelas. As duas famosas também marcaram presença na festinha antecipada de aniversário da amiga.