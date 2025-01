Duda Reis exibe barriga 15 dias após o parto da primeira filha: 'Desinchar'

Mãe da pequena Aurora, a influenciadora Duda Reis falou sobre a recuperação pós-parto e mostrou como está sua barriga atualmente

Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar com o público seu processo de recuperação pós-parto. A influenciadora digital deu à luz Aurora, sua primeira filha com o cabeleireiro Eduardo Nunes, no dia 3 de janeiro, por meio de uma cesárea.

Através de um vídeo publicado no TikTok, Duda explicou que sua barriga começou a desinchar somente nos últimos dias. Ao longo do relato, a influenciadora ainda mostrou detalhes de seu físico de lado e de frente.

"Tem 15 dias que eu fiz cesárea. De lado, tá assim, começou a desinchar mais agora, tá vendo? Tô com essas gordurinhas aqui, normal, 15 dias só. De frente é assim. Começou a marcar mais aqui de novo. Do ladinho foi onde eu mais tô sentindo [desinchar]", disse Duda Reis, revelando que a linha de sua barriga ainda está visível.

Recentemente, a influenciadora digital contou o motivo de ter escolhido a cesárea. "Eu acho que é uma das partes mais desafiadoras quando a gente descobre que está grávida. Eu ficava pensando muito no parto e confesso que tirava um pouco a minha paz. Muita gente me pergunta por que eu escolhi cesárea. É muito pessoal, não existe certo ou errado", iniciou.

"Existe o que é melhor para você. Dentro das minhas condições, principalmente emocionais, eu escolhi o que é mais confortável para mim, que de fato foi a cesárea. Eu sempre tive a sensação que eu não aguentaria o parto normal, a dor seria demais e eu não queria sentir essa dor. Então, para mim a cesárea foi a melhor opção e foi super tranquilo", completou ela.

@dudareisb Temos um longo caminho pela frente, mas não existe nada mais incrível do que ter gerado o amor da minha vida nesse corpo 🥹❤️ já já a mamãe fica gataaaaaa ♬ som original - Duda Reis

Duda Reis fala sobre 'baby blues'

A influenciadora digital Duda Reis está radiante desde que deu à luz Aurora, sua primeira filha com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Bastante ativa nas redes sociais, a mamãe de primeira viagem tem compartilhado com o público detalhes de sua nova fase, incluindo os cuidados pós-parto.

Nos últimos dias, Duda separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito da maternidade. Ao longo do bate-papo, ela explicou em detalhes como está sendo sua recuperação da cesárea e mencionou a fase 'baby blues'; confira detalhes!

