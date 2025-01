Que amor! Após dar à luz sua primeira filha, Duda Reis se emocionou ao falar sobre a chegada de Aurora e sua experiência com Deus

Após dar à luz Aurora na última quinta-feira, 2, Duda Reis voltou às redes sociais para conversar com os seguidores sobre como se sente desde o nascimento da primogênita, fruto do relacionamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes.

Nos Stories do Instagram, a atriz confessou que está vivendo um misto de emoções. "Aparecendo aqui para dar um alô, gente! Eu estou em completo êxtase. Brinco que estou em uma sensação de como se eu estivesse bêbada, mas bêbada de amor. É uma coisa impressionante. Parece que o mundo parou ao redor desde que a Aurora nasceu e que agora o meu mundo com ela é um mundo a parte. Estou tão apaixonada e feliz", disse ela no sábado, 4.

"Ela é tão linda e saudável, graças a Deus. Nem sei o que dizer. Nem sei por onde começar, mas quero contar tudo para vocês.", declarou Duda, que aproveitou para compartilhar sobre o parto da pequena e se emocionou ao relembrar a sensação de ver a filha pela primeira vez.

"Tive um parto excelente! É doido porque eu imaginava outra coisa. Eu me surpreendi tanto positivamente. Eu achava que eu já tinha conhecido a Deus de muitas formas, que já tinha trocado uma intimidade com Deus muito diferente, até a hora em que vi a minha filha pela primeira vez. Foi o mais próximo que cheguei de Deus. Vocês não têm noção. É muito divino", contou a nova mamãe.

Na sequência, a influenciadora compartilhou imagens de momentos antes do parto e se declarou para o marido. "E ao meu amor, tudo só é possível porque tenho você ao meu lado. Achava que era impossível amar mais você, mas me enganei. Te ver se doando de corpo e alma por mim, te ver se tornando pai e ver o amor das nossas vidas no nosso colo, é disparada a maior forma de amor que pude tocar e experienciar. Eu te amo mais a cada segundo", escreveu Duda Reis.

Duda Reis agradece médica. Foto: Reprodução/Instagram

Duda Reis se declara ao marido, Du Nunes. Foto: Reprodução/Instagram

Duda Reis e a filha, Aurora. Foto: Reprodução/Instagram

Marca registrada

Na última sexta-feira, 3, Simone Reis Barreiros, mãe da atriz e digital influencer Duda Reis, celebrou o nascimento da neta, Aurora, no Instagram. A médica usou as redes sociais para compartilhar a alegria pelo nascimento da pequena, filha de Duda com o cabeleireiro Du Nunes, e aproveitou para revelar que a recém-nascida já possui "a marca registrada dos Reis".

"A marca registrada dos Reis (risos)! Vovó aqui começou a dinastia das orelhas de elfa. Passei para a Duda, que, passou para a Aurora! Ou seja: eu acredito em fadas! Vovó Si se encontra OFF neste momento por motivos de ter visto o anoitecer, até a aurora do dia de hoje chegar com a nossa Aurora no meu colo para a mamãe dela poder dormir um pouquinho! Foi a melhor noite sem dormir da minha vida! Apesar da Aurora ser um anjo de comportamento, a vovó aqui, como acompanhante de hospital, não dorme na função! (risos)", contou a vovó coruja.

