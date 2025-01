Duda Reis mostra rosto da filha pela primeira vez: 'Eu sou Aurora'

A digital influencer Duda Reis surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário Du Nunes

A atriz e digital influencer Duda Reis surpreendeu seus fãs ao mostrar o rosto da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes. Até o momento, os dois haviam publicado apenas fotos da bebê de costas e de alguns detalhes como a mãozinha e a boca.

Em uma publicação no feed do Instagram, a pequena aparece na companhia da mãe. "Oi titias(os) EAD, eu sou a Aurora. Espero que vocês me recebam com muito carinho e que me deem muito amor, assim como dão para meus papais!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Bonequinha demais, sou apaixonada. Mini Duda!", disse uma. "Eu não estou aguentanto essa foto quanta fofura", comentou outra. "Linda demais! Bem-vinda pequena, que sua vida seja repleta de alegrias", desejou mais uma.

Recentemente, Duda Reis falou sobre o motivo de preservar o rosto da filha. "A gente vai mostrar! O que acontece é que tem muitas pessoas importantes da nossa vida pessoal que queremos que consigam conhecer ela pessoalmente, antes de descobrirem pela internet. Por isso estamos demorando um pouquinho", explicou ela.

Que complementou: "Não é por nada, não. Vocês torcem tanto por nós, pela minha família, que não existe a possibilidade de não participarem disso também. É isso".

Como foi ver a filha após o parto?

Ainda durante a interação, ela foi questionada sobre o que sentiu ao pegar Aurora no colo pela primeira vez. "Foi muito surreal", explicou ela. "Tenho dificuldade de falar sem chorar, mas o mundo parou. Eu tive certeza que minha vida foi dividida em 'antes e depois'. De verdade, acho que foi o mais perto que cheguei de Deus em toda a minha existência. Nem sei explicar, porque foi algo que transcendeu", completou ela emocionada.

Mais cedo, Duda Reis mostrou uma foto da boca da filha. "Eu não aguento a boca de coração. Nossa princesa", se derreteu ela, que marcou o marido na publicação. Ela também adicionou emoji de coração. Veja!

