Filha de Xande de Pilares rouba a cena ao surgir fantasiada em novas fotos

O cantor Xande de Pilares e a mulher celebraram os 9 meses de vida da filha, Estrela, em um ensaio fotográfico com tema infantil; veja

O cantor Xande de Pilares encantou os seguidores no domingo, 5, ao compartilhar algumas fotos de um novo ensaio fotográfico em família na praia. Ao lado da mulher, Thay Pereira, o artista celebrou a chegada dos 9 meses da filha, Estrela, com o tema do filme infantil Moana.

Nas imagens, o casal aparece esbanjando alegria com a pequena na areia, que não poupou sorrisos para a câmera. Além da filha, que foi fotografada com a fantasia de um dos personagens da animação, Xande e Thay também entraram no clima e usaram vestimentas do desenho.

"9 meses da nossa Moana. Esse papai Maui está um arraso", escreveu a mamãe coruja na legenda. A publicação rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que deixaram mensagens carinhosas à família e ressaltaram a fofura da pequena Estrela.

"Cada mesversário é uma enxurrada de fofurice!", declarou uma seguidora. "Ah vocês se superam a cada mês... Felicidades Estrela", desejou outra. "Ai gente, os olhinhos de jabuticaba na praia! Essa Estrelinha é muito fofa", disse uma terceira.

Vale lembrar que além da pequena, Xande de Pilares também é pai de Alexandre Lucas, de 26 anos, e Alexandre Júnior, de 25, frutos de relações anteriores.

Xande de Pilares surge em momento fofo com a filha

Recentemente, Thay Pereira, a namorada do cantor Xande de Pilares, encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo entre o amado e a filha deles, Estrela, de seis meses à época.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Xande aparece tocando um cavaquinho, enquanto a herdeira está toda sorridente e animada com seu pandeiro de brinquedo. "Fazendo um som com meu paizinho", escreveu a mamãe coruja na legenda; confira detalhes!

