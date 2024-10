Filha de Viih Tube e Eliezer dá show de fofura em seu primeiro Halloween

Com mais de um ano de vida, filha de Viih Tube e Eliezer encanta ao participar de sua primeira festinha de Halloween no condomínio onde mora

A filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de um ano e meio, estreou em sua primeira festa de Halloween no condomínio onde mora com os pais na Granja Viana, em São Paulo. Mamãe coruja, a influenciadora digital não deixou de postar os registros do momento especial da primogênita.

Grávida de seu segundo filho, que se chamará Ravi, a empresária falou sobre a menina ter aproveitado o evento com cerca de 30 crianças do local onde moram. Viih Tube e Eliezer também entraram na brincadeira e aproveitaram a festa se fantasiando como Lua, que explodiu o fofurômetro com sua fantasia preta e laranja.

"Ontem foi o primeiro Halloween da princesa no nosso condomínio. Tinha em torno de 30 crianças, nossos vizinhos são tão receptivos, tão legais, todas as crianças crescendo juntas. Eu e o Eli somos tão gratos pela infância que estamos dando para os nossos filhos, é realmente um sonho! Às vezes nem acredito, eu volto a ser criança junto com eles", escreveu a ex-BBB.

Vale lembrar que a famosa está perto de completar 37 semanas de gestação. Recentemente, a esposa de Eliezer revelou que, a partir dos próximos dias, o pequeno Ravi pode chegar a qualquer momento. "A partir de semana que vem, qualquer hora é hora, já não é mais prematuro, mais ou menos 37 semanas, e está tudo encaminhando muito bem. Estou tendo bastante contração de treinamento, que é um preparo para o parto, eu estou com o colo mais mole do que semana passada, e ele já desceu mais também", afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube relata principais diferenças entre as duas gestações

Recentemente, a influenciadora digital Viih Tube, que está na reta final da segunda gravidez, abriu o coração e dividiu com os seguidores um breve relato sobre as duas gestações.

Por meio de seus stories no Instagram, a youtuber abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder. Ao ser questionada se percebeu alguma diferença entre a gravidez de menino e menina, a influenciadora explicou que as gestações foram bem opostas.

"Muita diferença, não sei se é o fato do gênero [do bebê], mas para mim foram duas gestações completamente diferentes, em todos os sentidos. Opostas mesmo. Da Lua, eu tive muito sono, do Ravi fiquei muito ativa. Da Lua, não tive libido, na do Ravi eu tive. Na da Lua muita espinha, do Ravi não", contou.

Leia também: Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer