Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly usa vestido barato em seu mesversário

Amanda Kimberlly revela que colocou um vestido baratinho e de loja de departamento na filha, Helena, fruto do romance com Neymar Jr, para o mesversário

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a bebê Helena completou 8 meses de vida há poucos dias e celebrou seu mesversário com uma festinha em casa. Para a ocasião, ela usou um vestido de loja de departamento e com preço acessível.

Nesta segunda-feira, 17, Amanda compartilhou uma foto da filha com o look e o link do site onde comprou. O look é de uma loja de departamento brasileira e feito com tecido com fios metalizados e estampa de flores. O modelito é vendido por R$ 109,90 .

Neste mês, a festa de Helena teve o tema da flor margarida. A mesa foi decorada com várias flores em tons de amarelo e branco e a mãe ainda fez um varal com desenhos de borboletas e patos.

Helena é a terceira filha de Neymar. Ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, do namoro com Bruna Biancardi. Além deles, o atleta espera o nascimento de Mel, que chegará ao mundo em breve.

Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly - Foto: Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly celebra 8 meses de Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Helena revela por que a bebê não será batizada

A modelo Amanda Kimberlly contou que não vai batizar a filha, Helena, fruto do affair com Neymar Jr, na infância. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a morena disse que é evangélica e o batizado da bebê não é algo que acontece nesta religião.

Porém, Amanda afirmou que pretende apresentar sua filha na igreja, que é uma cerimônia para celebrar a chegada do bebê na família e na religião. "Batizado, não. Farei uma apresentação", disse ela; confira mais detalhes!

