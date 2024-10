Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi rouba a cena ao surgir com look de crochê

Bruna Biancardi filmou a filha, Mavie, usando um look fofíssimo de crochê para curtir mais um dia no resort de luxo na Arábia Saudita

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um novo registro encantador da filha, Mavie, que completou 1 aninho de vida. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr filmou a herdeira do casal pronta para curtir mais um dia no resort de luxo na Arábia Saudita.

Esbanjando fofura, a pequena Mavie surgiu usando um look de crochê na cor branca, com direito a calça e um body com abertura nas costas. Enquanto mostrava a bebê 'desfilando' com a produção, Bruna Biancardi se derreteu de amores.

"Filha, deixa a gente ver seu lookinho? Olha aqui! Ai meu Deus! Eu não tenho estruturas para isso", declarou a influenciadora digital. Junto com a família, as duas estão hospedadas em um resort desde a sexta-feira, 4, para celebrar a chegada do primeiro ano de vida de Mavie.

Além da festa na Arábia Saudita, a herdeira dos famosos também ganhará um evento especial no Brasil. A segunda comemoração de Mavie acontecerá em novembro, mês em que Neymar Jr conseguiu uma folga do clube Al-Hilal, onde joga atualmente.

Com isso, o atleta poderá desembarcar no país de origem para celebrar a segunda festa da filha ao lado da família no Brasil. Na última segunda-feira, 7, Bruna Biancardi ainda mostrou detalhes de um churrasco realizado no resort de luxo nos Emirados Árabes.

Confira o look de Mavie:

Mavie surge com look de crochê - Reprodução / Instagram

Neymar compartilha clique romântico ao lado de Bruna Biancardi

Na última segunda-feira, 7, Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar um clique romântico na companhia de Bruna Biancardi. O casal está hospedado em um resort de luxo na Arábia Saudita para comemorar o aniversário da filha, Mavie, que completou um ano no último domingo, dia 6.

"Mamãe e papai", escreveu ele nos stories do Instagram. No registro, o jogador apareceu deitado no ombro da influenciadora, ambos estavam sorrindo; confira o registro!