Neymar e Bruna Biancardi celebram primeiro ano de Mavie

Neste domingo, 6, Neymar e Bruna Biancardi celebraram o primeiro ano da filha Mavie com uma festa intimista na Arábia Saudita

Neste domingo, 6, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi completa o seu primeiro ano de vida. A pequena ganhou uma festa em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Bianca Biancardi, irmã de Bruna, compartilhou em seu Instagram Stories um clique da comemoração. É possível ver uma mesa decorada com balões em tons pastéis e diversas fotos da pequena.

Além disso, Bruna, Neymar e Davi Lucca posaram sorridentes ao lado da aniversariante. Davi, de 13 anos, é filho do jogador com Carol Dantas. "Feliz aniversário, meu amor", escreveu a titia coruja.

Além de Mavie e Davi, Neymar também é pai de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly. O atleta também pode ser pai de uma menina húngara de dez anos, mas o caso corre em segredo de Justiça.

Fofura

Hoje é um dia especial para Neymar e Bruna Biancardi. Mavie, filha do casal, completou um ano neste domingo, 6, e, logo cedo, a influenciadora abriu as celebrações com um belo ensaio da menina nas redes sociais. Bruna também revirou o baú de recordações e compartilhou momentos especiais ao lado da filha e de Neymar.

A influenciadora postou em seus stories fazendo uma retrospectiva da chegada da pequena desde o seu barrigão, momento em que a pequena estava na maternidade até um ensaio especial feito para celebrar seu um ano de vida. A fofura derreteu seus seguidores em que a pequena aparece impressionada com um bolo.

Vale ressaltar que a pequena terá duas celebrações, uma na Arábia e outra no Brasil, em novembro. A menina completa o primeiro ano de vida neste domingo, 6, e ganhará uma festa ao lado da família e de amigos próximos, que foram até a Arábia Saudita para passar o dia tão especial ao lado da aniversariante.

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.