Após celebrar o primeiro ano de Mavie, Neymar compartilhou momento romântico ao lado de Bruna Biancardi na Arábia Saudita

Nesta segunda-feira, 7, Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar um clique romântico na companhia de Bruna Biancardi. O casal está hospedado em um resort de luxo na Arábia Saudita para comemorar o aniversário da filha, Mavie, que completou um ano no último domingo, dia 6.

"Mamãe e papai", escreveu ele nos stories do Instagram. No registro, o jogador apareceu deitado no ombro da influenciadora, ambos estavam sorrindo.

Confira:

Vale lembrar que no domingo, 6, Mavie, filha do casal, completou o seu primeiro ano de vida. A pequena ganhou uma festa em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Bianca Biancardi, irmã de Bruna, compartilhou em seu Instagram Stories um clique da comemoração. É possível ver uma mesa decorada com balões em tons pastéis e diversas fotos da pequena. Além disso, Bruna, Neymar e Davi Lucca posaram sorridentes ao lado da aniversariante. Veja as fotos clicando aqui.

Neymar mostra momento em família com Mavie e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, para compartilhar uma foto em família. Na imagem, compartilhada no feed do Instagram, ele aparece ao lado da filha Mavie, de 1 ano, e da namorada Bruna Biancardi.

No registro, o jogador aparece apoiando as mãos nos joelhos e sorrindo enquanto observa sua segunda filha caminhar na areia da praia. Ao lado da pequena, de mãos dadas, está Bruna Biancardi, mãe de Mavie e companheira de Neymar.

Nos comentários, os internautas deixaram diversos elogios. "Que família linda", disse um. "Vocês juntos são tão lindos", comentou outro. "Momentos memoráveis!", disse uma terceira pessoa. Vale lembrar que a família está hospedada no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita, que tem diárias a partir de 7 mil Riyals sauditas, o que equivale a cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual.