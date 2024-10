Bruna Biancardi mostra churrasco em resort de luxo na Arábia Saudita

O casal Neymar Jr. e Bruna Biancardi segue hospedado no local onde aconteceu o aniversário de 1 aninho de Mavie, filha do casal

Bruna Biancardi mostrou detalhes de um churrasco realizado no resort de luxo onde ela está hospedada com Neymar. O casal passou o final de semana rodeado de familiares e amigos próximos para comemorar o aniversário da filha, Mavie, que completou um ano neste domingo ,06.

Nas redes sociais, ela mostrou um churrasqueiro preparando carnes e frutos-do-mar para os convidados. A influenciadora também revelou os acompanhamentos bem brasileiros: batata frita, arroz e feijão. Também foram servidos legumes grelhados, incluindo brócolis, cenoura e berinjela.

O resort escolhido por Biancardi e Neymar é o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, no mar vermelho, em uma região que é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". O casal já viajou com a filha para esse hotel em maio deste ano, e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais.

Na sexta-feira, 04, Bruna falou sobre o resort. "Chegamos no paraíso. Sério! Viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas, agora, viemos passar mais dias com família, amigos, para comemorar o dia dela, o ano dela", contou.

Saiba o valor da diária no hotel em que Neymar celebrou o aniversário de Mavie

Os papais coruja celebraram o primeiro ano de vida de Mavie neste domingo, 6, com uma festa no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita. Destino querido por Cristiano Ronaldo (39), o local fica na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho, e tem preços altos para as diárias.

O quarto mais simples do resort escolhido por Neymar tem uma diária no valor de 7 mil Riyals sauditas, o que equivale a cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual. No site para efetuar as reservas do hotel, existem 10 opções disponíveis de quarto.

Já a opção mais luxuosa chega a custar 57.000 Riyals sauditas, para não-sócios com o café da manhã incluso. O custo da diária equivale a cerca de R$ 82,8 mil. O aluguel oferece uma vila de 359m², quatro banheiros e tem capacidade para receber 12 pessoas.