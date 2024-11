Filha de Neymar e Bruna, Mavie usa look de grife empasseio. Veja o preço

Saiba qual é o preço do look de grife que Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, usou para um passeio na Arábia Saudita com a mãe

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, curtiu um passeio com a mãe na tarde deste sábado, 2, na Arábia Saudita. As duas foram visitar um zoológico da região e um detalhe roubou a cena: O look grifado da bebê.

Mavie apareceu no passeio com um vestido preto e branco da grife Burberry. O modelito é vendido por 350 libras, cerca de R$ 2.600. Além disso, o visual dela ficou completo com sapatos da H&M, que custam cerca de R$ 80.

Bruna e a filha se mudaram para a Arábia Saudita há alguns meses. Neymar joga em um time da região e decidiu levar a namorada e a filha para viverem com ele em sua mansão. Porém, a influencer ainda mantém uma rotina de vindas ao Brasil para cumprir sua agenda de compromissos profissionais.

Neymar Jr surge de túnica em nova foto especial com Bruna Biancardi e Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais neste sábado, 26, para dividir com o público uma nova foto encantadora em família. O atleta brasileiro, que voltou aos campos recentemente, aproveitou o dia de folga ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e de Mavie.

Na imagem especial, compartilhada por Neymar em seus stories no Instagram, o jogador sugiu usando um boné e uma túnica branca, peça usada na Arábia Saudita, onde reside atualmente. A influenciadora, por sua vez, apostou em um look discreto em tons claros, composto por um macacão e um blazer.

Já a pequena Mavie foi clicada no colo de Bruna Biancardi usando um vestido preto e uma blusa cinza de manga longa. Vale lembrar que o casal está morando na Arábia devido aos compromissos profissionais do jogador, que atua no Al-Hilal. Veja a foto compartilhada!

Já na última sexta-feira, 25, Bruna, que tem compartilhado com os seguidores detalhes de sua nova rotina, contou que passou por um pequeno perrengue relacionado à cultura local. Durante um passeio com amigas, ela precisou improvisar o look para cobrir o corpo e respeitar o dress code do país.