Neymar Jr surge de túnica em nova foto especial com Bruna Biancardi e Mavie

O jogador Neymar Jr posou de túnica branca, peça usada na Arábia Saudita, ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e Mavie, filha do casal

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais neste sábado, 26, para dividir com o público uma nova foto encantadora em família. O atleta brasileiro, que retornou aos campos recentemente, aproveitou o dia de folga ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e de Mavie, de 1 ano, filha do casal.

Na imagem especial, compartilhada por Neymar em seus stories no Instagram, o jogador aparece usando um boné e uma túnica branca, peça usada na Arábia Saudita, onde reside atualmente. A influenciadora, por sua vez, apostou em um look discreto em tons claros, composto por um macacão e um blazer.

Esbanjando fofura, a pequena Mavie foi clicada no colo de Bruna Biancardi usando um vestido preto e uma blusa cinza de manga longa. Vale lembrar que o casal está morando na Arábia devido aos compromissos profissionais do jogador, que atua no Al-Hilal.

Na última sexta-feira, 25, Bruna, que tem compartilhado com os seguidores detalhes de sua nova rotina, revelou ter enfrentado um pequeno perrengue relacionado à cultura local. Durante um passeio com amigas, ela precisou improvisar o look para cobrir o corpo e respeitar o dress code do país.

Confira a foto de Neymar com Bruna Biancardi e Mavie:

Neymar, Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi mostra momento carinhoso com Neymar

O jogador de futebol Neymar Jr foi recebido com muito carinho por torcedores em seu retorno aos gramados na segunda-feira, 21, após um período afastado. Além dos admiradores, quem também esteve presente na data especial foi a namorada do atleta, Bruna Biancardi, e a pequena Mavie, de 1 ano, filha do casal.

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo onde beija o jogador brasileiro logo após a partida do Al-Hilal contra o Al-Ain, pela Champions League da Ásia. Bruna e Mavie assistiram a volta de Neymar diretamente da arquibancada do estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi.

Além de trocar beijos com a companheira, o atleta também recebeu carinho da herdeira, que esbanjou fofura ao ser pega no colo pelo papai. No registro, é possível perceber que tanto Bruna Biancardi quanto Mavie estavam usando uma camisa do time atual de Neymar Jr; confira detalhes!

