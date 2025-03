Viih Tube emociona ao mostrar flagra do comportamento da filha: 'Tem como?'

Ao mostrar vídeo da câmera de sua casa, Viih Tube emociona ao revelar como é o comportamento de Lua com ela e o irmão; veja

A filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de quase dois anos, deu um show de fofura e muito amor na rede scoial da mãe nesta quarta-feira, 12, ao aparecer em um vídeo gravado pela câmera da casa onde eles moram na Granja Viana, em São Paulo.

No registro, a bebê apareceu tomando café da manhã na cozinha e reagindo ao bom dia da mãe com muito carinho. Ao ouvir Viih Tube falando "bom dia", a menina respondeu com elogios e se declarando para a empresária. "Tá bonita, te amo", disse a primogênita dos ex-BBBs.

Em seguida, Lua surgiu consolando o irmão caçula, Ravi, de quatro meses, que estava chorando no berço. "Ah, irmãozinho, não chora", falou ela. Viih Tube então compartilhou sua gratidão pela família: "Tem como o dia ser ruim começando assim? Obrigada meu Deus pela vida dos meus filhos, eu não preciso de mais nada!".

Veja o vídeo emocionante da filha de Viih Tube:

Viih Tube e Eliezer não são casados?

Os influenciadores Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, de 35, ainda não são casados e os dois explicaram o mal entedido na noite de sábado, 8, durante o programa Sabadou, exibido no SBT. Na ocasião, o casal revelou que os documentos que assinaram em 2023 representam união estável. Na época, eles disseram aos seguidores que se tratava de um casamento.

"Não somos casados. A gente assinou papéis, mas não sabíamos que não eram de casados. A gente assinou uma união estável achando que era um casamento", explicou Viih.

E Eli complementou: "Faltavam dez dias para Lua [a primogênita] nascer. Fui acordado com essa aqui falando 'hoje a gente casa... seis horas o cara chega aí, e a gente assina o papel'. Falei 'tá'. Quando foi para a internet, as pessoas que entendiam um pouco mais disseram 'isso não é um casamento, é união estável'. A internet que contou", disse.

Viih, por sua vez, refletiu: "Ele não tinha como correr. Falam que foi ele que deu o golpe da barriga... fui eu! Pensa um pouco", divertiu-se. "União estável não é o mesmo que casar? Não, é um pacto nupcial. Então a gente é o quê? Agora, ele me pediu em casamento.", revelou.

Os dois são pais de Lua Di Felice, de um ano, e de Ravi, de quatro meses, e já renovaram os votos de casamento duas vezes nas capelas do festival Rock in Rio e do The Town.

