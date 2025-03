Que amor! O cantor MC Daniel usou as redes sociais para compartilhar que seu filho, Rás, se acalmou ao ouvi-lo cantar; confira

Nesta quarta-feira, 12, MC Daniel deixou os internautas encantados ao compartilhar um momento especial ao lado do filho, Rás. Fruto da relação do cantor com Lorena Maria, o pequeno, que estava chorando, se acalmou ao ouvir o papai cantando a música "Versos Simples", de Armandinho.

"Quando meu papai canta pra mim eu me acalmo", declarou MC Daniel na publicação, em que surgiu arrumando o herdeiro.

Mais tarde, o artista retornou às redes sociais para exibir uma nova foto com Rás no colo. "Eu por você e você por mim, moleque. Agora o corre é dobrado e o foco é você", garantiu o papai coruja.

Vale lembrar que Lorena Maria e MC Daniel deixaram a Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite do dia 18 de fevereiro com o primeiro filho, Rás.

Veja as fotos:

MC Daniel canta para acalmar choro do filho. Foto: Reprodução/Instagram

MC Daniel com o filho, Rás. Foto: Reprodução/Instagram

Por que o filho de MC Daniel não tem babá?

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para falar sobre os primeiros dias de vida do filho, o pequeno Rás, que é fruto de seu relacionamento com a influenciada Lorena Maria. Ele contou que decidiram não ter babá e optaram por assumir integralmente os cuidados com o bebê.

"Nós decidimos por não ter babá neste início para nós mesmos cuidarmos dele e aprendermos juntos a sermos mãe e pai. Não dá para romantizar, é difícil, mas vale a pena. Tudo o que você mesmo cuida, você ama mais", contou ele.

