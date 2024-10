Bruna Biancardi enfrenta perrengue para cobrir o corpo e passear na Arábia Saudita

Após se mudar com Neymar Jr, Bruna Biancardi enfrenta perrengue para cobrir o corpo e improvisa look para poder passear na Arábia Saudita

Morando com Neymar Jr, Bruna Biancardi está compartilhando detalhes de sua nova rotina na Arábia Saudita. Nesta sexta-feira, 25, a influenciadora digital revelou ter enfrentado um pequeno perrengue relacionado à cultura local. Durante um passeio com amigas, ela precisou improvisar para cobrir o corpo e respeitar o dress code do país.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna mostrou que recebeu algumas amigas em sua casa nos Emirados Arábes. Na sequência, a influenciadora, que costuma comer uma sobremesa específica quando está por lá, levou as amigas para experimentar a iguaria, mas acabou enfrentando um imprevisto e teve que improvisar no look.

Ao sair de última hora, Bruna percebeu que havia esquecido de cobrir o colo antes de sair para a rua, o que é necessário para respeitar a cultura local em algumas áreas. Improvisando, a influenciadora usou um lenço de grife, preso com uma presilha da filha, para se cobrir e garantir que pudesse passear tranquilamente com as amigas.

"A gente veio dar uma voltinha. Detalhe para o meu lenço sendo preso por uma presilha da Mavie. Viemos dar uma voltinha porque todo mundo que vem aqui quer ir no lugar que eu como doce. Aí, sempre venho aqui", disse a influenciadora digital, que surgiu ao lado das amigas e também da filha, Mavie, de apenas um ano.

Bruna Biancardi enfrenta perrengue para passear na Arábia Saudita - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que recentemente, Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. Entre os questionamentos, ela recebeu dúvidas sobre a adaptação à nova vida no exterior. Bruna comentou que a família está se adaptando bem e revelou que começaram a se preparar para essa mudança durante a viagem para celebrar o aniversário da filha.

“Às vezes demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que ela fazia no Brasil”, disse Bruna, que também falou sobre a diferença climática e o calor extremo do país novo: “Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Amanda Kimberlly reage a post após confusão com Bruna Biancardi

Recentemente, a modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a filha caçula do jogador Neymar, reagiu a uma publicação com uma foto de Mavie, filha de Bruna Biancardi com o craque. Após ter feito algumas supostas indiretas à atual companheira do atleta recentemente, ela deixou um comentário carinhoso em uma postagem que contava com uma foto da menina.

Leia também: Bruna Biancardi se manifesta sobre suposta indireta de Amanda Kimberlly