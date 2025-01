Filha de Neymar e Amanda Kimberlly rouba a cena em novo ensaio fotográfico

Alerta fofura! A modelo Amanda Kimberlly compartilhou uma nova sequência de fotos encantadoras de Helena, sua filha de 6 meses com Neymar

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, Helena encantou o público na tarde desta terça-feira, 21, ao fazer uma rara aparição nas redes sociais da mãe. Por meio dos stories no Instagram, a modelo e influenciadora compartilhou um novo ensaio fotográfico da pequena, de 6 meses de vida.

Esbanjando fofura, Helena foi clicada usando um vestido de manga longa branco enquanto segurava uma cesta de morangos bem vermelhos. A bebê, que completará 7 meses no dia 3 de fevereiro, ainda foi 'flagrada' fazendo bico para a câmera.

No último domingo, 19, um registro inédito do ensaio fotográfico da pequena foi compartilhado em primeira mão por Neymar Jr, que encheu a legenda da postagem com emojis de coração. Discreta, Amanda Kimberlly tem mostrado a filha aos poucos e em raras ocasiões, como as festinhas de mesversários.

A última publicação de Helena feita pela modelo aconteceu em homenagem à Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol, que completou mais um ano de vida no fim de semana. Em celebração à data especial, Amanda parabenizou a avó da criança em seus stories no Instagram.

Vale lembrar que além da pequena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi. O casal, inclusive, revelou em dezembro de 2024 que está à espera de mais uma menina.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly toma atitude após ataques contra Helena

Recentemente, a modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly revelou que tomou medidas legais contra a onda de ataques direcionadas a Helena, sua filha de 6 meses de vida com o jogador de futebol Neymar Jr.

A moça informou a decisão por meio de um comentário nas redes sociais após uma internauta sugerir que ela buscasse as autoridades. A seguidora em questão fez o alerta ao se deparar com comentários maldosos na web envolvendo a bebê; confira detalhes!

