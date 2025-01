Neymar Jr encanta ao mostrar foto inédita da filha, Helena

Alerta fofura! O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou uma nova foto da pequena Helena, sua filha com Amanda Kimberlly

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais neste domingo, 19, para dividir com o público uma nova foto encantadora da filha, Helena. A pequena, de 6 meses de vida, é fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Por meio de seus stories no Instagram, Neymar compartilhou um registro da bebê com uma cesta de morangos. Esbanjando fofura, Helena foi clicada usando um vestido de manga longa branco e um lacinho no cabelo da mesma cor.

Na legenda, o craque brasileiro colocou emojis de coração vermelho. Recentemente, em entrevista ao ex-jogador de futebol Romário, Neymar Jr falou um pouco sobre sua relação com a pequena ao revelar o quanto sua vida mudou após ele se tornar pai de menina.

Além de Helena, ele também é pai de Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Atualmente, o casal reside na Arábia Saudita com a filha. Amanda Kimberlly, por sua vez, mora no Brasil com Helena.

Segundo o atleta, apesar de não residir próximo da caçula, o contato com a bebê é frequente. "Ser pai de menina é muito bom. Estou curtindo. Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro", declarou ele em um trecho do bate-papo.

Neymar Jr ainda é pai de um menino, Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas. Em dezembro de 2024, o craque e Bruna Biancardi revelaram publicamente que estão à espera de mais uma menina, sendo a segunda filha do casal.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Helena surge em fotos inéditas com a mãe de Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para prestar uma homenagem à Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, que completa mais um ano de vida no sábado, 18. Por meio de seus stories no Instagram, ela compartilhou fotos inéditas de Helena, sua filha de 6 meses com o jogador de futebol, no colo da avó.

Nas imagens, a pequena aparece com Nadine em diversos momentos registrados nos últimos meses, incluindo a visita da mãe de Neymar na maternidade logo após o nascimento da bebê; confira detalhes!

