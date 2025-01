Amanda Kimberlly mostra fotos inéditas de Helena com a mãe de Neymar Jr

Em celebração ao aniversário da mãe de Neymar Jr, Amanda Kimberlly compartilhou fotos da filha, Helena, com a avó da bebê

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais para prestar uma homenagem à Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, que completa mais um ano de vida neste sábado, 18. Por meio de seus stories no Instagram, ela compartilhou fotos inéditas de Helena, sua filha de 6 meses com o jogador de futebol, no colo da avó.

Nas imagens, a pequena aparece com Nadine em diversos momentos registrados nos últimos meses, incluindo a visita da mãe de Neymar na maternidade logo após o nascimento da bebê. O clique mais recente divulgado por Amanda foi tirado no Natal de 2024.

Discreta, a modelo tem compartilhado fotos de Helena aos poucos e em raras ocasiões, como as festinhas de mesversário. Na última quarta-feira, 15, Amanda Kimberlly dividiu registros encantadores da pequena usando um pijama personalizado de vaquinha, com direito a capuz e orelhinhas.

Nas imagens, a bebê aparece sorridente enquanto é clicada pela mamãe coruja: "Deixa ela com o pijama dela", derreteu-se Amanda na legenda da postagem. Vale lembrar que além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas; e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com Bruna Biancardi.

Em dezembro de 2024, o casal revelou que está à espera da segunda filha. No entanto, até o momento, eles ainda não divulgaram qual será o nome da herdeira caçula.

Amanda Kimberlly mostra Helena com Nadine - Reprodução/Instagram

Neymar Jr fala sobre relação com a filha, Helena

O craque Neymar Jr não esconde o quanto se sente realizado dentro e fora dos campos. Em entrevista ao ex-jogador de futebol Romário, o atleta do Al-Hilal abriu o coração ao falar sobre os três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1, e Helena, de 6 meses.

De acordo com Neymar, sua vida mudou bastante após se tornar pai de menina. O atleta explicou ainda que a convivência diária com Mavie o transformou. O jogador de futebol também falou a respeito de sua relação com Helena, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly; confira detalhes!

Leia também: Filho de Neymar surge com as irmãs caçulas, Mavie e Helena