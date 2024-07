Filha de Munik Nunes rouba a cena com look encantador em data especial

Munik Nunes, campeã do BBB 16, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha, Catarina, usando um vestido de crochê

Munik Nunes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Catarina. A menina, fruto de seu casamento com Paulo Simões, completou três meses de vida nesta sexta-feira, 19.

Em seu perfil no Instagram, a campeã do BBB 16 mostrou a filha usando um vestido branco de crochê, sapatinho e tiara, cercada de bexigas coloridas. A pequena ainda posou ao lado do papai e do cachorrinho de estimação da família.

Ao mostrar as imagens, a mamãe se derreteu. "Dia de celebrar os 3 meses da nossa Catarina", escreveu Munik na legenda da publicação, recebendo mensagens de carinho dos fãs. "Que linda", disse uma seguidora. "Viva a Catarina", escreveu outra. "Ela é muito parecida com o papai dela", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Munik explica por que escondeu casamento

Depois de meses sem revelar o casamento com Paulinho Simão, a influenciadora Munik Nunes, campeã do BBB 16, decidiu explicar por que resolveu manter a discrição quanto a união. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa.

Segundo Munik, o fato dela ser famosa não impede de manter informações de sua intimidade longe dos fãs e da mídia. "Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo. Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim. Tento pensar que se isso vai trazer algum tipo de energia negativa, é melhor não falar e esperar o momento certo", contou.

Já sobre o casamento com Paulinho, com que mantém um relacionamento desde janeiro de 2022, Munik garante que ter oficializado a união não gerou grandes mudanças na rotina do casal: "Acho que só mudou o sobrenome mesmo (risos), o amor, a amizade e o companheirismo continua. Na verdade, acho que só cresce". Saiba mais!