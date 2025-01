Filha de Munik Nunes encanta com look de crochê em festa de mesversário

Munik Nunes, campeã do BBB 16, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar as fotos da festa de nove meses da filha, Catarina

Munik Nunes, a campeã do BBB 16, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos da comemoração do mesversário da filha, Catarina, fruto de seu casamento com Paulo Simões. A menina completou nove meses neste domingo, 19.

Para comemorar a data especial, a filha da influenciadora digital surgiu usando um vestido de crochê azul e uma tiara no cabelo. Além disso, ela ganhou um bolo azul e branco, todo decorado com borboletas.

Em alguns registros, Catarina aparece com a mão e o rosto sujo com o glacê do bolo. Ao dividir os registros no feed do Instagram, Munik se derreteu. "Catarina faz 9 meses. Mamãe te ama mais que tudo!!!", declarou a ex-BBB na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os cliques. "Cada dia mais linda", disse uma seguidora. "Perfeição", escreveu outra. "Muito linda essa nenê, gente, não dou conta não", se derreteu uma fã. "Ela é muito fofa e linda", falou mais uma. "Ela sempre de crochê, que charme essa mini diva", comentou uma admiradora.

Confira:

Munik Nunes relembra vitória no BBB 16

A influenciadora Munik Nunes decidiu relembrar em suas redes sociais o dia em que foi anunciada como a grande ganhadora do Big Brother Brasil 16, quando tinha apenas 19 anos. A influenciadora digital falou sobre como o programa mudou a sua vida.

"Você piscou e hoje faz 7 anos que eu venci o BBB16. A melhor experiência que tive e que mudou completamente a minha vida. Sou grata por tudo, cada detalhe e aprendizado dentro do programa. Obrigada a quem passou por aqui e quem continua até hoje comigo, vocês fizeram a diferença", escreveu a influenciadora, que na época derrotou a youtuber Maria Claudia. Veja a publicação!

