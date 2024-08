Munik Nunes, a campeã do BBB 16, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto da filha, Catarina

Munik Nunes, campeã do Big Brother Brasil 16, encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao compartilhar os detalhes do quarto da filha, Catarina, de três meses, fruto de seu casamento com Paulo Simões.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a influenciadora digital mostra o berço todo branco, as cômodas com flores estampadas nas gavetas, além da decoração das paredes. "Sejam bem-vindos ao quartinho da Catarina", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o ambiente. "Meu Deus, que perfeito", disse uma seguidora. "Tudo muito lindo", falou outra. "Quanto amor e delicadeza. Jesus abençoe e proteja a vida dessa princesa", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Catarina completou três meses de vida no dia 19 de junho. Na ocasião, Munik compartilhou fotos da filha usando um vestido branco de crochê, sapatinho e tiara para comemorar a data especial. "Dia de celebrar os 3 meses da nossa Catarina", escreveu ela, mostrando que a herdeira também estava acompanhada do papai e do cachorrinho de estimação da família.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Munik Nunes relembra dia em que venceu o BBB 16

A influenciadora Munik Nunes decidiu relembrar em suas redes sociais o dia em que foi anunciada como a grande ganhadora do Big Brother Brasil 16! Há sete anos atrás, a jovem, que tinha apenas 19 anos de idade, conquistou o prêmio milionário da casa mais vigiada do país.

"Você piscou e hoje faz 7 anos que eu venci o BBB16. A melhor experiência que tive e que mudou completamente a minha vida. Sou grata por tudo, cada detalhe e aprendizado dentro do programa. Obrigada a quem passou por aqui e quem continua até hoje comigo, vocês fizeram a diferença", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Munik se consagrou a campeã do Big Brother Brasil 16 depois de derrotar a youtuber Maria Claudia. Confira!