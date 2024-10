Filha de Michelle Loreto esbanja fofura em ensaio fotográfico de aniversário

A jornalista Michelle Loreto compartilhou na web algumas fotos do ensaio fotográfico da filha, Aurora, que completou 1 aninho

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos de sua filha, Aurora. A menina completou 1 aninho nesta segunda-feira, 7, e a mamãe realizou um ensaio fotográfico para comemorar a data especial.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, Aurora esbanja fofura ao surgir toda sorridente em um cenário cheio de bexigas coloridas. Em algumas imagens, ela aparece usando um vestido branco e com uma tiara de laço no cabelo.

Depois, filha de Michelle Loreto aparece usando um vestido azul e mexendo em seu bolo de aniversário, que é todo colorido. "Minha menina. Amor da minha vida. Eu me emociono cada vez que olho pra você", se derreteu a mamãe na legenda.

E completou: "Tão pequena e já cheia de personalidade! Minha bebê carinhosa, sorridente... Obrigada por tanto, Aurora! Um ano... e você já ocupou todo o meu coração. Te amo!", declarou a apresentadora do quadro 'Bem-Estar', da Globo.

Antes de mostrar o ensaio fotográfico da filha, Michelle postou um vídeo recordando vários momento dda vida da herdeira, incluindo registros da maternidade, e escreevu uma bela mensagem. "Filha, 1 ano. E eu sinto uma alegria enorme por ser sua mãe. Foram tanto desafios nesse tempo. E eles nos fizeram mais fortes e unidas. Que privilégio ser sua mãe! Que alegria você carrega, meu amor! Obrigada por tanto! Te amo e estarei sempre com você. Seja feliz!", disse ela. Aurora é fruto do relacionamento da jornalista com o diretor Alexandre Mattoso.

Michelle Loreto faz desafio com a filha e reação encanta

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo com a filha, Aurora. Na gravação publicada no feed do Instagram, a jornalista deita no colo da herdeira para ver qual será a reação dela. "Deite no colo de seu bebê e veja a reação", legendou a apresentadora, que comanda o quadro 'Bem-Estar', na Globo.

Após a mamãe deitar em seu colo, Aurora a abraça e encosta seu rosto na cabeça dela. Ao dividir o momento fofo, Michelle se derrete. "Uma dose de fofura passando no seu feed para um final de semana mais leve e tranquilo!", escreveu na legenda. Veja o vídeo!