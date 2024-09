A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar momento fofo com a sua filha, Aurora

Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um vídeo com a filha, Aurora, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

Na gravação publicada no feed do Instagram, a jornalista deita no colo da herdeira para ver qual será a reação dela. "Deite no colo de seu bebê e veja a reação", legendou a apresentadora, que comanda o quadro 'Bem-Estar', na Globo.

Após a mamãe deitar em seu colo, Aurora a abraça e encosta seu rosto na cabeça dela. Ao dividir o momento fofo, Michelle se derrete. "Uma dose de fofura passando no seu feed para um final de semana mais leve e tranquilo!", escreveu na legenda.

A postagem encantou os fãs. "Fofura", disse a jornalista Andréia Sadi. "Ai que delicinha", comentou um seguidor. "Muito lindo", falou outra. "Esse colo é um paraíso", afirmou o papai, Alexandre.

Vale lembrar que Aurora completou 11 meses no dia 7 de setembro e Michelle se derreteu. "Aurora faz 11 meses! Clichê dos clichês... tá passando muito rápido. Por isso, faço questão de aproveitar cada segundo com a minha pequena. Um esforço gigante pra segurar na memória cada momento, risada, cheiro...", disse a apresentadora.

E completou: "Aurora é um verdadeiro amanhecer: traz força e esperança pra quem tá perto, nos rasga um sorriso no rosto em cada olhar. A minha menina não é mais um bebezinho, ela agora é um bebezão! E tá crescendo bem humorada, engraçada, feliz, sagaz, inteligente e até meio irônica. Acordar com seu beijos e carinhos é um presente! Obrigada, vida! Obrigada, minha filha, por ter me escolhido pra ser sua mãe. Te amo, Rorica!", declarou.

Michelle Loreto divide cliques raros com a irmã

No dia 6 de setembro, Michelle Loreto usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de nove anos de sua irmã e afilhada, Marina. No feed do Instagram, a apresentadora do quadro 'Bem Estar', da Globo, compartilhou fotos e vídeos raros com a aniversariante, e prestou uma bela homenagem para a menina.

"Hoje, faz 9 anos que eu conheci um amor gigantesco. Essa menina chegou trazendo leveza e amor. Minha irmã, minha afilhada, meu grande amor. Feliz aniversário, Marina! Estarei sempre com você", escreveu a jornalista na legenda. Confira a publicação!