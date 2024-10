Michelle Loreto se derrete ao comemorar aniversário da filha: 'Sempre com você'

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o primeiro ano de vida da filha, Aurora

Michelle Loreto usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso, completou seu primeiro ano de vida nesta segunda-feira, 7.

Para comemorar a data especial, a jornalista da TV Globo compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da vida da herdeira, incluindo registros do dia em que ela nasceu, e escreveu uma bela mensagem.

"Filha, 1 ano. E eu sinto uma alegria enorme por ser sua mãe. Foram tanto desafios nesse tempo. E eles nos fizeram mais fortes e unidas. Que privilégio ser sua mãe! Que alegria você carrega, meu amor! Obrigada por tanto! Te amo e estarei sempre com você. Seja feliz!", declarou Michelle na legenda da publicação.

Alexandre Mattoso também celebrou a data nos comentários. "Aurora é luz, fruto do nosso amor. Que presente a vida nos deu! E você tem sido uma mãe incrível. A melhor que Aurora poderia ter. Amo vocês", escreveu o papai coruja.

Em recente entrevista para a CARAS, Michelle falou sobre ser mãos após os 40 anos. "A gravidez vai ser mais pesada para uma mulher mais velha, mas se você se cuida, você minimiza os riscos. Você só tem que redobrar o seu cuidado. Gravidez de risco pode acontecer em qualquer idade. Olhando para trás e pensando na Michelle, se fosse mãe aos 20 e poucos, não estaria dizendo que minha maternidade está sendo suave. Era mais inexperiente. Hoje sou mais madura e segura. A vida se encarregou de ser bacana comigo e fazer acontecer na hora certa", afirmou.

Cliques em família

Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao dividir cliques inéditos em família. A jornalista realizou um ensaio fotográfico com seu marido, o diretor Alexandre Mattoso, e com a filha do casal, Aurora, e compartilhou dois cliques em seu perfil oficial no Instagram.

Em uma das fotos, os três posaram sorridentes. Já na segunda imagem, a bebê ganha beijos na bochecha dos papais. Para o ensaio, Aurora surge usando um vestido de crochê branco e uma tiara de laço no cabelo. "Um fim de semana lindo pra você! E um pedacinho do ensaio maravilhoso", desejou Michelle na legenda da publicação. Veja a publicação!