Filha de Iza e Yuri Lima, Nala exibe sorrisão em momento com o pai

A bebê Nala, que é filha da cantora Iza e Yuri Lima, esbanjou fofura ao ser flagrada em um momento de carinho com o pai

A bebê Nala, que é filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, esbanjou fofura em nova aparição nas redes sociais. Nesta terça-feira, 31, o pai coruja registrou o sorriso da filha ao brincar com ela logo cedo.

A menina apareceu no colo do pai enquanto ele conversava com ela. Ao ouvir a voz dele, ela deu um sorriso encantador.

Recentemente, Iza contou que Yuri é parceiro nos cuidados com a filha. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela em entrevista ao Fantástico.

Vale lembrar que Nala nasceu no dia 13 de outubro de 2024 em uma maternidade do Rio de Janeiro.

Nala, filha de Iza e Yuri Lima

Iza envia balão ao espaço com vídeo da filha: "Meu amor não cabe nesse mundo"

Nesta segunda-feira, 23, Iza emocionou os seguidores ao compartilhar uma homenagem especial para sua filha, Nala, de dois meses. Celebrando seu amor pela pequena, fruto da relação com Yuri Lima, a cantora lançou um balão ao espaço contendo um vídeo em que aparece com a bebê.

A ação aconteceu após o lançamento da música Como Posso Amar Assim?, dedicada à Nala. "Meu amor por você não cabe nesse mundo, filha!", declarou Iza na legenda da publicação. Para realizar o gesto, a famosa contou com o suporte de uma empresa especializada em lançamentos de balões para a atmosfera.

Como é o quarto de Nala?

Recentemente, Iza revelou detalhes de como é o quarto de Nala. Ela escolheu o tema de floresta para o quarto da menina. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê. Além disso, o berço foi feito em tom de madeira natural.

