Uau! Mostrando todo seu amor pela filha, Nala, a cantora Iza lançou um balão no espaço contendo um vídeo da pequena; veja os detalhes

Nesta segunda-feira, 23, Iza emocionou os seguidores ao compartilhar uma homenagem especial para sua filha, Nala, de dois meses. Celebrando seu amor pela pequena, fruto da relação com Yuri Lima, a cantora lançou um balão ao espaço contendo um vídeo em que aparece com a bebê.

A ação aconteceu após o lançamento da música Como Posso Amar Assim?, dedicada à Nala. "Meu amor por você não cabe nesse mundo, filha!", declarou Iza na legenda da publicação.

Para realizar o gesto, a famosa contou com o suporte de uma empresa especializada em lançamentos de balões para a atmosfera. "A Nala me transformou em uma mulher mais completa! Poder expressar esse amor todo através da minha arte e de ações românticas e emocionantes como essa, me deixa extremamente realizada como mãe e como artista", refletiu a cantora.

"Como medir o tamanho de um amor? Na imensidão infinita, encontramos o reflexo do que carregamos em nosso coração. Hoje, esse amor é enviado ao universo. Para que ele saiba que aqui, no coração de uma mãe, ele ainda é maior do que podemos imaginar", continuou.

"Filha, fico imaginando o que te dizer quando você me perguntar o que é o amor. Amar é perceber o que ninguém vê. É observar de longe e sorrir em silêncio. É contar o tempo, da distância e da presença. A vida, minha filha, é o maior ato de amor. Que ele te visite todos os dias. Sempre estarei aqui para você, onde quer que esteja", declarou a mamãe coruja.

Iza revela como é a relação de Yuri Lima com a filha

A cantora Iza falou sobre sua relação com o ex-namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, com quem teve sua filha, Nala, de dois meses. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, no último domingo, 22, ela contou que ele é um pai presente e está sempre ao lado da bebê.

"Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela.

