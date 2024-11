Filha de Andressa Ganacin encanta ao surgir fantasiada em festa de mesversário

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues comemoraram o segundo mês de vida da filha, Sarah, com uma festa temática

Sarah, filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, ganhou uma festa temática ao completar dois meses de vida.

Nas redes sociais, a ex-participante do BBB 13 compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da celebração, que teve como tema 'A Pequena Sereia'. A decoração foi inspirada no fundo do mar e contou com personagens do desenho infantil.

Além disso, Sarah roubou a cena ao surgir fantasiada como a princesa Ariel, com direito ao cabelo ruivo. "2 meses da nossa Pequena Sarah", se derreteu a mamãe coruja ao mostrar a festinha. "A gente não tava preparado pra ver ela de Pequena Sereia… muito menos de peruca! 2 meses da nossa Pequena Sarah! Te amamos além do infinito filha!", disse Andressa ao postar a herdeira fantasiada.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Sereia mais linda", disse uma seguidora. "Ai gente, que coisa mais linda!!!! Quero para mim essa Ariel", falou outra. "Que coisa mais linda essa sereia! Pequena Sarah arrasando… coleção limitada", comentou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDRESSA GANACIN 💜 (@oficialganacin)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDRESSA GANACIN 💜 (@oficialganacin)

Andressa Ganacin detalha ida ao pediatra com a filha

A ex-BBB Andressa Ganacin usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que levou a filha Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, para a sua primeira consulta com a pediatra. A bebê nasceu prematuramente e ficou internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias.

"Hoje o rolê está diferente: é dia da primeira consulta com a pediatra", escreveu ela. "Acabamos de voltar do pediatra. Ela engordou e cresceu e está com o peso ótimo. E é isso: um dia após o outro. Estávamos apreensivos para a consulta porque ela está exclusivamente no peito e ficamos com medo de não estar saindo leite suficiente. Mas está tudo bem! Ela está fazendo bastante xixi, o que mostra que está bem hidratada, e está com uma boquinha nervosa. Bateu 2 horas e já quer o peito", detalhou ela.

Leia também:Andressa Ganacin se derrete em cliques inéditos da filha: 'Como não amar?'