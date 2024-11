Andressa Ganacin se derrete em cliques inéditos da filha: 'Como não amar?'

A ex-BBB Andressa Ganacin encantou ao mostrar o primeiro ensaio fotográfico de Sarah, sua filha com o ex-BBB Nasser Rodrigues

Andressa Ganacin, ex-participante do BBB 13, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ao compartilhar algumas fotos do primeiro ensaio fotográfico da filha, Sarah, de 1 mês, fruto de seu relacionamento com o também ex-participante do BBB 13 Nascer Rodrigues.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a bebê aparece com os papais e também sozinha. Em algumas imagens, Sarah está usando um lindo vestido e tiara, além disso, ela também aparece enroladinha em tecidos diferentes e deitada em uma caminha.

Ao dividir os cliques, Andressa se derreteu. "Papais babões mesmo… Como não amar? Eu não tava preparada pra esse primeiro ensaio que a Sarah fez", confessou a ex-BBB e influenciadora digital na legenda da publicação.

A publicação encantou os internautas. "Parece uma bonequinha. Já amo cada detalhezinho dela!", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "Que fofinha. Que Deus continue abençoando esta família linda", falou uma fã. "Quem está preparado pra tanta fofura assim? Sarinha já modelando e arrasando no 1º ensaio… não tem como não babar nessas fotos! Uma princesa! Deus abençoe!!", comentou mais uma.

Confira:

Andressa e Nasser comemoram o primeiro mesversário da filha

A ex-BBB Andressa Ganacin encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração do primeiro mês de sua filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues.

Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festa intimista, que foi decorada com balões, estrelas, nuvens e uma lua. Além disso, a celebração contou com um bolo em formato de coração, na cor lilás.

"Ontem comemoramos 1 mês da Sarah! 1 mês que conhecemos nosso maior amor! E uma vida inteira para comemorar a sua existência! Te amamos além do infinito filha!", declarou Andressa. "Da pra acreditar que já se passou um mês?", completou a ex-BBB. Veja como foi!

