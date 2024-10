Andressa Ganacin detalha ida ao pediatra com a filha: 'Estávamos apreensivos'

Andressa Ganacin contou que levou a filha Sarah, fruto de seu relacionamento com Nasser Rodrigues, para a sua primeira consulta com a pediatra

A ex-BBB Andressa Ganacin usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, para compartilhar que levou a filha Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, para a sua primeira consulta com a pediatra. A bebê, que nasceu prematuramente no dia 25 de setembro, ficou internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias.

Nos stories do Instagram, ela celebrou o crescimento da pequena."Hoje o rolê está diferente: é dia da primeira consulta com a pediatra", escreveu ela. "Acabamos de voltar do pediatra. Ela engordou e cresceu e está com o peso ótimo. E é isso: um dia após o outro. Estávamos apreensivos para a consulta porque ela está exclusivamente no peito e ficamos com medo de não estar saindo leite suficiente. Mas está tudo bem! Ela está fazendo bastante xixi, o que mostra que está bem hidratada, e está com uma boquinha nervosa. Bateu 2 horas e já quer o peito", detalhou ela.

Sarah recebe alta

Com exclusividade na CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que levaram na reta final da gestação, que levou Andressa para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia. E nesta segunda-feira, 14, os pombinhos fizeram um post para celebrar a alta hospitalar da filha.

"Foram 23 dias no hospital desde que entrei com a pré eclâmpsia, 17 dias de UTI Neonatal desde o nascimento da nossa pequena e mais um capítulo da nossa história onde Deus nos ancorou a cada momento! A ALTA do hospital! E esse dia chegou! Que dia lindo! Que momento! Toda honra e toda glória a Deus por essa vitória! Vencemos a UTIN! Gratidão por todoooo amor e carinho de cada um de vocês!", disse Andressa na legenda.