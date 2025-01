Fernanda Paes Leme posta vídeo encantador da filha: 'Maior amor'

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme comemorou o nono mês de vida da filha, Pilar, com um vídeo encantador

Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 17, ao compartilhar um vídeo encantador de sua filha, Pilar, fruto de seu relacionamento com Victor Sampaio.

No vídeo postado no feed do Instagram, a menina aparace brincando no balaço, na piscina, com seus brinquedos em casa e também com a mamãe. Ao dividir as imagens, a atriz e apresentadora celebrou o nono mês da herdeira.

"São 9 meses do maior amor que eu poderia sentir. A gente acha que a criança tá aprendendo com o mundo, mas a verdade é aquele clichê certeiro que a gente que aprende com elas. Pilar é meu tudo, meu motivo, meu incentivo, minha inspiração", afirmou Fernanda.

A famosa completou o texto falando do seu amor pela filha. "São 9 meses de um monte de sentimentos e sensações que vivemos juntas. Como é bom ver minha neneza beleza descobrindo todo dia uma coisinha diferente. E como passa rápido! Te amo, Pipa. Viva você e obrigada por me fazer voar", completou.

Mais cedo, através dos Stories do Instagram, Fernanda também celebrou o mesversário de Pilar. "Nove meses da menina mais legal desse mundão! Pilar, Pipa, minha neneza beleza! Amor que ultrapassa", escreveu a artista.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme explica viagem sem a filha

A atriz Fernanda Paes Leme, de 41 anos, curtiu os primeiros dias do ano em Fernando de Noronha, Pernambuco, sem a filha Pilar. Esta foi a primeira viagem longa da artista sem a primogênita, que ficou no Rio de Janeiro com os avós maternos e uma babá. Nas redes sociais, a apresentadora explicou a importância de ter momentos sem a pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

"Olha como a cara está boa. Sabe por quê? Dormi! Estou dormindo muito bem aqui, para uma mãe de uma bebê de oito meses isso é um luxo [...]. Sou muito grata por ter essa rede de apoio e poder me sentir bem, fazendo uma viagem em um lugar que gosto e saber que a minha filha está feliz. Estou bem e feliz. A maternidade traz muita culpa para a mãe, sensações não tão boas, mas quero dividir que estou viajando, sem a minha filha por sete dias e estou curtindo. Ela lá e eu aqui não me faz ser menos mãe. Pelo contrário, estou voltando a ser minha também. É importante", disse ela. Veja o desabado completo!

Leia também: Fernanda Paes Leme rebate fama de moderninha e brinca: 'Não sou proveito, sou pura fama'