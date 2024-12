Fernanda Paes Leme rebate fama de moderninha e brinca: ‘Não sou proveito, sou pura fama’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Fernanda Paes Leme ainda defende sua personagem na séria Amor da Minha Vida, vista como inconsequente

Fernanda Paes Leme (41) e Bruna Marquezine (29) protagonizaram uma cena de sexo na série Amor da Minha Vida, do Disney+, que movimentou bastante as redes sociais. Na história, Alice e Bia, respectivas personagens das atrizes na produção, vivem um momento de descobertas e conexões emocionais. No momento em que suas histórias se cruzam, elas se entregam à aventura amorosa. Em entrevista exclusicva à CARAS Brasil, Fêpa defende sua personagem, uma moça que trabalha em um parque de diversões e que é vista como inconsequente. E ainda fala sobre sua “fama” de moderninha. “Não sou proveito, sou pura fama”, brinca.

Questionada se em algum momento de sua vida, foi tão inconsequente como Alice, Fernanda ressalta: “Eu não acho a Alice inconsequente, acho uma mulher que está ali, vulnerável também, vivendo uma fase da vida dela que as pessoas meio que não sabem o que está acontecendo. E ela vive um dia de paixão com a personagem da Bruna, com a Bia. E eu acho muito verdadeiro o que elas vivem”.

“Não sinto isso como uma inconsequência. Acho que é aquela coisa que acontece na nossa vida, de alguém que aparece e vive uma história e, talvez, vocês nunca mais vão se ver, uma coisa que fica no ar, e que de uma certa forma planta uma sementinha em você, que te leva para um outro caminho, sabe?”, completa a mãe de Pilar, de 8 meses, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio (32).

A atriz e apresentadora volta a reforçar: “E acho que não chamo isso de inconsequência. Acho que eu chamo isso mais de vida mesmo, sabe? De se permitir, entende? Eu já me permiti muitas coisas na vida. E talvez menos do que as pessoas me vendo acham que eu vivi. As pessoas acham que sou mais moderninha, eu não sou. Como diz Caetano (Veloso): eu não sou proveito, eu sou pura fama”.

NÃO ROMANTIZAR A MATERNIDADE

Fernanda Paes Leme se tornou uma referência quando o assunto é maternidade, sempre sincera e próxima do público, a atriz e apresentadora se destaca por abordar sobre o tema com tamanha leveza.

Apesar de destacar grandes transformações em sua vida após o nascimento da filha, a artista reforça, em entrevista à Revista CARAS, que nem todo o processo é fácil. Ela ainda afirma que é importante não romantizar a maternidade, pois este é um momento de grandes emoções e cada mulher tem a sua vivência.

"Sabe que até hoje nunca conheci nenhuma mulher que tenha passado por essa transformação sem enfrentar dificuldades? Tive uma gestação incrível, costumava brincar que Pilar estava sendo parceira já na barriga, porque trabalhei o tempo todo, fiz mil projetos (...) e ela aguentou firme. Mas há uma explosão hormonal que é de tirar qualquer mulher do prumo", destaca.

Fernanda avalia que um dos maiores desafios da maternidade é justamente lidar com este turbilhões de emoções que acontecem. A comunicadora ainda levanta um debate sobre a importância de compartilhar essas experiências com outras mulheres.

"Acho que esse é o desafio mais avassalador. Lidar com esse turbilhão de emoções bem quando estamos com um bebê nos braços, pela primeira vez, sem manual de instruções, é assustador. E não dá para dar um pause. Aquele bebê depende cem por cento de cuidados. Você estando bem ou não. E é muito bom falar sobre tudo isso com outras mulheres, dividir as experiências e mostrar que nós não estamos sozinhas", finaliza a atriz.

