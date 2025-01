Fernanda Paes Leme explica viagem sem a filha: ''É importante"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está há sete dias em Fernando de Noronha, enquanto a filha, Pilar, de oito meses, está no Rio de Janeiro

A atriz Fernanda Paes Leme, de 41 anos, está curtindo os primeiros dias do ano em Fernando de Noronha, Pernambuco, sem a filha Pilar, de oito meses. Esta é a primeira viagem longa da artista sem a primogênita, que está no Rio de Janeiro com os avós maternos e uma babá. Nesta terça-feira, 7, a apresentadora explicou a importância de ter momentos sem a pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

"Olha como a cara está boa. Sabe por quê? Dormi! Estou dormindo muito bem aqui, para uma mãe de uma bebê de oito meses isso é um luxo. Minha filha não veio. Ela está no Rio de Janeiro com a minha mãe, meu pai e a Didi, que é a babá dela. É a primeira viagem mais longa. Agora são sete dias. Estou sentindo muita saudade dela. Vejo foto e vídeo dela que a minha mãe manda o dia inteiro, mas estou bem!", contou por meio dos stories em seu perfil no Instagram.

Apesar do sentimento de culpa que muitas mães carregam, Fernanda ressalta que não se sente menos mãe por deixar a pequena aos cuidados dos seus pais e da babá.

"Sou muito grata por ter essa rede de apoio e poder me sentir bem, fazendo uma viagem em um lugar que gosto e saber que a minha filha está feliz. Estou bem e feliz. A maternidade traz muita culpa para a mãe, sensações não tão boas, mas quero dividir que estou viajando, sem a minha filha por sete dias e estou curtindo. Ela lá e eu aqui não me faz ser menos mãe. Pelo contrário, estou voltando a ser minha também. É importante", pontuou.

