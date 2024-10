Fernanda Paes Leme faz declaração especial à filha: 'Minha vida é mais feliz'

A atriz Fernanda Paes Leme se derreteu de amores ao celebrar os seis meses de vida de Pilar, sua filha com Victor Sampaio

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar uma declaração bastante especial à filha, Pilar. A pequena, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio, está completando seis meses de vida nesta quinta-feira, 17.

Por meio de seus stories no Instagram, Fernanda publicou uma nova foto fofíssima da bebê e ressaltou o quanto sua vida mudou para melhor após o nascimento da herdeira. A famosa ainda revelou que está preparando uma festinha em celebração ao mesversário de Pilar.

Na imagem, a filha de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio aparece esbanjando alegria ao posar toda sorridente para a câmera. "Hoje é mesversário da Pilar. Seis meses que minha vida é mais feliz. Vou montar a mesa e cantar [parabéns]. O bolinho e o tema estão uma graça", declarou a atriz.

Na última quarta-feira, 16, Fernanda vibrou com a notícia de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho do casal. Na ocasião, a famosa parabenizou os dois e, com seu característico bom-humor, brincou que ficaria sem as roupinhas da primogênita da amiga, que havia prometido repassar para Pilar.

"Ahhh por isso que os lookinhos da Zoe que você ia repassar pra Pilar nunca chegaram, né Sabrina Sato? Hahaha Amei a notícia! Parabéns casaaaal! Que benção!", se divertiu Fernanda Paes Leme.

Fernanda Paes Leme celebra 6 meses da filha - Reprodução/Instagram

