Fernanda Paes Leme manda recado sobre gravidez de Sabrina Sato: ‘Repassar’

Fernanda Paes Leme manda mensagem e ‘cobra’ roupinhas após ficar sabendo sobre a gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Nesta quarta-feira, 16, Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Ao saber da novidade, Fernanda Paes Leme não perdeu a oportunidade de enviar uma mensagem divertida, e revelou que a apresentadora havia prometido repassar algumas roupinhas de Zoe, para sua filha, Pilar, mas agora as peças vão para o novo herdeiro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou uma publicação de uma página de entretenimento sobre a confirmação da gravidez de Sabrina e Nicolas. Na legenda, a apresentadora parabenizou o casal e, com seu característico bom-humor, brincou que ficaria sem as roupinhas que foram prometidas para sua filha.

“Ahhh por isso que os lookinhos da Zoe que você ia repassar pra Pilar nunca chegaram, né Sabrina Sato? Hahaha Amei a notícia! Parabéns casaaaal! Que benção!", Fernanda revelou que Sabrina havia prometido passar os looks de sua filha, Zoe, para a pequena Pilar, mas agora esses itens devem ser destinados ao novo membro da família.

Fernanda Paes Leme manda recado sobre gravidez de Sabrina Sato

É bom lembrar que Sabrina já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, que durou de 2016 até 2023, quando anunciaram o fim da relação. Após a separação, a apresentadora começou a se relacionar com Nicolas. Em fevereiro deste ano, eles assumiram o namoro, e em setembro, confirmaram o noivado.

Agora, Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram a chegada do primeiro herdeiro: “Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", diz a nota da assessoria ao GShow.

Sogra de Sabrina Sato falou sobre ser avó antes da gravidez:

Na manhã desta quarta-feira, 16, Sabrina Sato confirmou que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Meses antes do anúncio da gestação, Giselle Prattes, mãe do ator, revelou que aprovava o relacionamento com a apresentadora e inclusive, refletiu sobre a possibilidade de se tornar avó. Apesar de afirmar que 'tudo tem seu tempo', ela declarou estar de braços abertos para um netinho.