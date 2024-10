Preta Gil se derrete ao conhecer filha de Fernanda Paes Leme: 'Apaixonada'

A cantora Preta Gil encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que recebeu a visita de Fernanda Paes Leme e sua filha, Pilar

Preta Gil usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. Nesta quinta-feira, 10, ela recebeu a visita de Fernanda Paes Leme e sua filha, Pilar, de cinco meses.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora postou alguns cliques ao lado das visitas e falou sobre a felicidade de conhecer pessoalmente a filha de sua amiga de longa data. Pilar, aliás, é filha de Fernanda com Victor Sampaio.

"Visita mais que especial, finalmente conheci minha sobrinha Pilar!!! Obrigada Tchuca por trazer ela aqui e alegrar meu dia, estou apaixonada!!!! Amo vocês @fepaesleme e @victorasampaio!!!! #tiapretinha", declarou a artista na legenda da publicação.

Vale lembrar que Preta, que foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro do ano passado, está em um novo ciclo de quimioterapia após o câncer voltar em quatro lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Preta Gil esclarece rumores de 'anel de compromisso'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 8, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Em tratamento contra o câncer, a artista iniciou o quarto ciclo de quimioterapia e já está em casa com a bomba portátil, responsável por ministrar o medicamento da sessão.

Além disso, a artista revelou que tem recebido algumas mensagens perguntando sobre o uso de uma possível aliança de compromisso. Em tom bem-humorado, a famosa esclareceu os rumores e explicou que o anel dourado trata-se de um medidor de frequência cardíaca.

"Recebo várias mensagens no direct me perguntando se essa aliança é de compromisso com alguém. É um medidor de frequência cardíaca, mapeia meu sono, minha atividade física, quantos degraus eu subi, quanto andei. [...] Eu tenho usado para ajudar no tratamento mesmo, recomendo. Não é aliança, não, gente", explicou.