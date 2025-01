Fernanda Paes Leme comemora mesversário da filha com festa intimista

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao compartilhar nas redes sociais as fotos da festa de Pilar, que completou nove meses

Fernanda Paes Leme encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar as fotos da festa de mesversário intimista de Pilar, sua filha com Victor Sampaio.

A atriz e apresentadora reuniu alguns amigos para comemorar os noves meses da herdeira, além disso, eles aproveitaram para comemorar os sete anos de Tina, a cachorrinha da família. Nas fotos postadas no Instagram, Pilar aparece esbanjando fofura ao surgir com um vestido com o rosto da pet estampado e a mamãe falou sobre a celebração dupla.

"9 meses da Pilar e 7 anos da Tina. Claro que o tema não podia ser outro, uma singela homenagem pra Tina… Pipa ama muito a irmã mais velha e vestiu literalmente a camisa, ou melhor, o vestido! Teve arranjo, dois bolos lindos, fotos lindas do tio, os amigos amados que tavam no sítio ao lado e foram lá, muitos lambeijos e muita farra! Foi muito especial, do jeitinho que elas merecem", escreveu Fernanda.

Pilar, vale lembrar, completou nove meses na última sexta-feira, 17. Na ocasião, a apresentadora postou um vídeo encantador da herdeira e se declarou. "São 9 meses do maior amor que eu poderia sentir. A gente acha que a criança tá aprendendo com o mundo, mas a verdade é aquele clichê certeiro que a gente que aprende com elas. Pilar é meu tudo, meu motivo, meu incentivo, minha inspiração. São 9 meses de um monte de sentimentos e sensações que vivemos juntas. Como é bom ver minha neneza beleza descobrindo todo dia uma coisinha diferente. E como passa rápido! Te amo, Pipa. Viva você e obrigada por me fazer voar", disse a artista.

Fernanda Paes Leme fala sobre maternidade

Fernanda Paes Leme se tornou uma referência quando o assunto é maternidade, sempre sincera e próxima do público, a comunicadora se destaca por abordar sobre o tema com tamanha leveza. Ela é mãe da pequena Pilar, fruto da relação com Victor Sampaio.

Apesar de destacar grandes transformações em sua vida após o nascimento da filha, Fernanda Paes Leme reforça, em entrevista à Revista CARAS, que nem todo o processo é fácil. "Acho que esse é o desafio mais avassalador. Lidar com esse turbilhão de emoções bem quando estamos com um bebê nos braços, pela primeira vez, sem manual de instruções, é assustador. E não dá para dar um pause. Aquele bebê depende cem por cento de cuidados. Você estando bem ou não. E é muito bom falar sobre tudo isso com outras mulheres, dividir as experiências e mostrar que nós não estamos sozinhas", afirmou. Veja a entrevista completa!

