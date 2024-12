Ex-BBB Maycon Cosmer explica significado do nome da filha: 'Faz todo sentido'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Maycon Cosmer também fala sobre o chá de bebê da filha, Pérola, que aconteceu no último domingo, 1º

Ex-participante do BBB 24, Maycon Cosmer(35) viveu um dia especial no último domingo, 1º. Ao lado da esposa, Franciane de Souza, o cozinheiro celebrou o chá de bebê de Pérola, primeira filha do casal, que carrega um nome com um significado especial para os dois.

"O nome Pérola simboliza preciosidade e raridade, algo que leva tempo para se formar e alcançar a perfeição", conta o ex-BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "Depois de 11 anos de espera, ele faz todo sentido para nós. Além disso, é uma homenagem especial: meu pai é pescador, e o pai da Fran tinha uma ligação linda com o mar."

O casal anunciou a gravidez em agosto deste ano e, no mesmo mês, os dois revelaram para os fãs e seguidores que estavam esperando uma menina. O chá de bebê, que reuniu amigos e familiares, aconteceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Agora, Cosmer assegura que está aprendendo a controlar a ansiedade com a chegada da pequena. "Controlar a ansiedade tem sido um desafio enorme, mas já estamos vivendo momentos inesquecíveis. Só de pensar em precisar ficar longe dela, já sinto que a saudade vai apertar."

Apesar disso, o ex-BBB conta que os dois já estão com quase tudo certo para a chegada de Pérola. "Estamos com quase tudo pronto! Temos feito alguns cursos e nos preparando para as mudanças que vêm pela frente, inclusive para as noites sem dormir [risos]. Felizmente, nossa rede de apoio está super preparada para nos ajudar."

