Esposa de Maycon, do BBB 24, fala da expectativa para a chegada de Pérola: 'Preparada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Franciane de Souza, esposa do ex-BBB Maycon Cosmer, fala da expectativa para a chegada de Pérola, após 11 anos de espera

Participante do BBB 24, Maycon Cosmer (36) está realizando o sonho de ser pai, depois de 11 anos de espera. O cozinheiro conhecido como a "tia da merenda" em escolas públicas de Santa Catarina e sua esposa, a professora Franciane de Souza (37), estão à espera da primeira filha, Pérola. Em entrevista à CARAS Brasil, a futura mamãe fala da expectativa pela chegada da herdeira, cujo nascimento está previsto para o final de fevereiro e início de março de 2025. "Preparada", garante.

Aos seis meses de gestação, a educadora diz que sempre quis ser mãe e que está na fila da adoção há muitos anos. “Feliz pela realização do sonho de ser mãe, algo que sempre imaginei; embora achasse que seria mãe de coração, já que estávamos na fila da adoção, ou que nosso bebê chegaria por meio de uma fertilização. Por isso, estou muito feliz, realizada e surpresa”, conta.

Segundo Franciane, durante a pandemia, o desejo pela maternidade e paternidade cresceu ainda mais no casal. “E logo após o programa (o Big Brother Brasil 24), começamos a procurar uma clínica para realizar a FIV (Fertilização In Vitro). Para nossa surpresa, a Pérola veio naturalmente após a segunda consulta, quando ainda estávamos investigando as razões da demora”, revela.

“Maycon e eu somos educadores e trabalhamos com crianças. Temos muitos sobrinhos e filhos de amigos, com quem mantemos uma relação próxima. No entanto, com o passar do tempo e a pressão da sociedade, começamos a imaginar que não seria possível ter um filho de forma natural. Já tínhamos investigado todas as possibilidades de saúde e até realizamos coito programado por um tempo, sem sucesso”, completa.

Como a maioria das grávidas, ela também sofreu com os sintomas típicos da gestação. “No primeiro trimestre, tive muitos enjoos matinais. Desejos específicos eu não tive, mas notei variações no paladar. Comecei a preferir laranja gelada e macarrão de massa fresca, enquanto os de massa seca não me agradavam mais”, revela a educadora, acrescentando que sente o corpo mudar diariamente. “Quando me deito, percebo a Pérola mexendo muito, o que me faz refletir sobre a vida incrível que está crescendo dentro de mim”, emenda a professora.

Franciane ainda se diverte ao relembrar uma situação inusitada com Maycon: “Quando tive meu primeiro enjoo, o Maycon se desmanchou em risadas. Enquanto eu regurgitava tudo o que tinha no estômago, ele ria muito, mas tentava me ajudar – sem muito sucesso. Eu perguntei o que era tão engraçado, e ele respondeu: ‘Estamos vivendo um sonho’. Em outro momento, acabei rindo tanto que me mijei".

Como o sonho de ser mãe é antigo, ela diz que já leu muito sobre maternidade, e entrega algo que a intriga desde então: As teorias empíricas. Algumas são tão assustadoras que eu pergunto ao ginecologista/obstetra; outras, me fazem rir”.

Franciane de Souza e Maycon Cosmer esperam a primeira filha, Pérola - Reprodução/Instagram

PREPARADA PARA A MATERNIDADE

Como profissional da educação, Franciane se sente preparada para a maternidade. “Sempre tive facilidade com crianças e amo estar perto delas. Me sinto preparada para as trocas noturnas, para ser acordada a cada 45 minutos, e para não sair mais do lado da nossa preciosidade. Estou contando os minutos para sua chegada!”, afirma.

A educadora entrega que ela e Maycon serão pais babões, mas garante: “Certamente seremos pais muito corujas, isso é inegável. Nosso maior objetivo é criar a Pérola como uma criança livre, mas entendemos a importância de estabelecer limites para ajudá-la a se tornar um adulto saudável”.

MUNDO IDEAL PARA PÉROLA

Franciane e Maycon também projetam o mundo ideal para Pérola. “Somos gratos por essa pergunta porque pensamos muito sobre isso. Vivemos em um mundo cruel, onde boas conversas têm se tornado escassas e muitas referências importantes estão se perdendo. Queremos que nossa filha cresça com princípios e valores inegociáveis, mas também acreditamos que um mundo ideal seria aquele onde o respeito prevalecesse”, avalia.

‘COMPANHEIRO INCRÍVEL’

Franciane revela que o maridão tem feito de tudo para realizar seus desejos. “Sempre fui muito mimada, e o Maycon tem se mostrado um companheiro incrível. Ele faz de tudo para realizar nossos desejos e luta para que eu e nossa filha sejamos as mulheres mais felizes do mundo. Até aqui, não passamos vontade de nada (risos). Ele está sempre pronto para cozinhar algo gostoso para nós. Além disso, Maycon tem estado presente em todas as consultas e exames. É ele quem se organiza com os horários, sabe exatamente os dias e os procedimentos”, conta.

Como funcionária pública efetiva, a professora poderá ficar de licença até 2026. “Atualmente, tenho tentado manter minha presença nas redes sociais. Por enquanto, não pretendo voltar ao trabalho, mas, se necessário, farei isso com tranquilidade, porque amo cozinhar, tanto para a escola quanto para a internet. Em ambos os casos, estaria fazendo o que amo", finaliza.

Leia também:Lucy Ramos está grávida pela primeira vez após 18 anos de união

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FRANCIANE E MAYCON NAS REDES: