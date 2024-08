Ex-BBB Maycon Cosmer descobre sexo de seu primeiro bebê com Franciane de Souza

Em um live no Instagram, o ex-BBB Maycon Cosmer dividiu com os fãs o momento em que descobriu o sexo de seu bebê com Franciane de Souza

Maycon Cosmer, ex-participante do BBB 24, realizou uma live no Instagram na noite desta terça-feira, 13, para descobrir junto com seus seguidores o sexo do primeiro bebê que espera com sua esposa, Franciane de Souza.

O chá revelação aconteceu na praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com a presença de alguns familiares e amigos. A roda gigante, uma das mais novas atrações turísticas da cidade, foi a responsável por mostrar se o casal terá um menino ou uma menina.

Após uma contagem, a roda gigante ficou toda rosa, revelando que o casal terá uma menina. A bebê, aliás, se chamará Pérola. Depois da descoberta do sexo, os papais receberam as felicitações das pessoas que estavam presentes.

Vale lembrar que Maycon e Franciane anunciaram que estavam à espera do primeiro filho nesta manhã. Os dois tentaram por 11 anos ter um bebê, e só agora tiveram sucesso na gravidez. No vídeo publicado no Instagram, foi mostrado a reação do ex-BBB ao receber a notícia da gravidez da amada. Ela entregou uma caixinha com uma mensagem para ele e mostrou o teste positivo da gestação.

Maycon revela que precisou vender moto para pagar contas

Em entrevista à CARAS Brasil após finalizar seu contrato com a TV Globo, Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24 relatou que precisou vender sua moto para conseguir pagar as contas de casa, já que não tinha mais emprego e não conseguia fechar parcerias publicitárias.

"Eu recebi [a notícia do fim do contrato] por mensagem de WhatsApp e segundos depois eu estava recebendo direct no Instagram", revela o ex-BBB, que explica que, apesar dos boatos envolvendo baixa demanda, ele garante que recebeu várias propostas de marcas famosas.

Segundo o cozinheiro, logo após sair da casa do BBB 24, ele recebeu muitas mensagens de empresas, mas todas elas foram podadas pela Globo. Animado com o surgimento das oportunidades, ele chegou a fazer dívidas pensando no retorno. Confira a entrevista completa!