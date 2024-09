Ex-BBB e medalhista Vinicius Rodrigues anuncia nascimento da filha, Olivia

O ex-BBB e velocista Vinicius Rodrigues anunciou em seu Instagram, na noite de sexta-feira, 20, o nascimento da segunda filha, Olívia

Nesta sexta-feira, 20, o ex-BBB e velocista Vini Rodrigues anunciou em seu Instagram o nascimento da segunda filha, Olívia. Nas fotos a pequena está no colo do papai coruja e com a mãozinha na medalha que o pai ganhou em Paris. Nos outros registros ele mostrou suas habilidades trocando a fralda da bebê.

"Umas imagens que valem por 1000 palavras. Pega essa fofura no seu feed. Olívia, seja bem-vinda, filha. Feliz demais por esses momentos com meus amores", escreveu ele, em fotos com a esposa, Luziane Lima, a filha mais velha, Ana Luiza, de oito anos, e a enteada, Lívia.

Nos comentários do post o medalhista recebeu uma chuva de comentários de seus seguidores o parabenizando pela chegada da pequena: “Parabéns Vini! Que linda a Olivia ( adorei o nome) que família abençoada e amada!”, escreveu uma, “Meus tesouros, meu pacotinho de amor, que Deus na sua infinita bondade cubra com sua proteção e bençãos. O verdadeiro amor família”, desejou um segundo, “A princesa Olívia será muito abençoada durante toda a vida, já nasceu coberta de amor e muito carinho”, disse uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Rodrigues (@vinirodriguees)

Vinicius Rodrigues revela impacto do BBB nas Paralímpiadas

Vinicius Rodrigues (29) foi um dos atletas paralímpicos a conquistar uma medalha para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Com uma trajetória diferente dos demais —afinal, ele passou por uma grande exposição com o BBB 24— o medalhista explica que o reality teve impacto em sua preparação.

O atleta paralímpico foi o quinto eliminado da 24ª edição do BBB. Ao longo de sua participação no reality ele criou alianças com nomes como MC Binn (30) e Lucas Henrique (30), o Buda, e levantou debates sobre acessibilidade entre os telespectadores do programa.

"[O BBB] atrasou meus planos de chegar em uma melhor forma. Foi um desafio que eu sabia, e encarei de uma forma leve e solta", diz, em entrevista à CARAS Brasil. Nos Jogos Paralímpicos, ele conquistou a medalha de bronze na prova dos 100 metros rasos da classe T63, da qual ele é recordista mundial.