Medalhista, Vinicius Rodrigues revela impacto do BBB nas Paralímpiadas

Em entrevista à CARAS Brasil, Vinicius Rodrigues explica como sua participação no BBB impactou em sua preparação para as Paralímpiadas de Paris

Vinicius Rodrigues (29) foi um dos atletas paralímpicos a conquistar uma medalha para o Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Com uma trajetória diferente dos demais —afinal, ele passou por uma grande exposição com o BBB 24— o medalhista explica que o reality teve impacto em sua preparação.

O atleta paralímpico foi o quinto eliminado da 24ª edição do BBB. Ao longo de sua participação no reality ele criou alianças com nomes como MC Binn (30) e Lucas Henrique (30), o Buda, e levantou debates sobre acessibilidade entre os telespectadores do programa.

"[O BBB] atrasou meus planos de chegar em uma melhor forma. Foi um desafio que eu sabia, e encarei de uma forma leve e solta", diz, em entrevista à CARAS Brasil. Nos Jogos Paralímpicos, ele conquistou a medalha de bronze na prova dos 100 metros rasos da classe T63, da qual ele é recordista mundial.

Leia também: Ana Clara abre o jogo sobre apresentação do BBB: 'Foco'

Rodrigues diz que ainda está digerindo sua segunda medalha e afirma que, apesar de estar feliz com o resultado da temporada, sente uma pontada de raiva. Ele explica que ficou perto de conquistar o ouro, mas por um erro pequeno na chegada, conquistou o terceiro lugar no pódio.

"Corri uma corrida linda, apesar dos pesares e de a temporada não ter sido das minhas melhores. Mas, na hora, é o mental e a sua vontade que fazem diferença. Agradeco à Deus por ter me dado um fim de temporada com essa medalha", acrescenta. "Seguimos atrás da dourada, que falta na coleção."

Para o futuro, com sua chegada no Brasil, o medalhista pretende comemorar, descansar e curtir momentos em família. Ele também diz que irá recalcular a rota para sua vida pessoal e profissional. "[Vou] botar a cabeça no lugar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VINICIUS RODRIGUES NO INSTAGRAM: