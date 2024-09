Ex-Chiquitita, Giovanna Boscolo emociona com homenagem após ganhar bronze nas Paralimpíadas

Atriz no remake de 'Chiquititas', Giovanna Boscolo fez dedicatória emocionante ao conquistar o bronze em sua estreia nas Paralimpíadas: "Nosso"

Disputando a prova de lançamento de club na F32, a atleta e ex-chiquita Giovanna Boscolo conquistou a medalha de bronze na categoria para esportistas com transtorno do movimento e falta de coordenação motora de alto grau no tronco e nas pernas, com os braços e as mãos também afetados. Nas redes sociais, ela deixou os internautas emocionados ao dedicar a conquista aos pais, Eliza e Renato, e ao namorado, o técnico esportivo Diego Wittner.

"Sempre por vocês! Sou muito, muito grata por ter essas duas pessoas maravilhosas ao meu lado e poder chamá-los de pai e mãe! Eu amo infinitamente vocês! O BRONZE É NOSSO FAMÍLIAA", disse ela na legenda da publicação.

Em outra postagem, ela também se declarou ao namorado, que está com ela em Paris, cidade-sede dos Jogos Paralímpicos. "GONE, eu não tenho nem palavras para descrever você, um menino persistente, resiliente, incrível! Te admiro e sou muito grata por ter você ao meu lado! Te amoo! O BRONZE É NOSSOOOO!", escreveu.

Ela, que ganhou notoriedade na pré-adolescência como atriz em Chiquititas, soube da conquista da medalha ao acordar no sábado, 31, pois sua vaga no pódio foi confirmada depois da desclassificação da polonesa Roza Kozakowska. A equipe brasileira havia protestado ao final da competição, alegando que a polonesa havia usado o equipamento de maneira inadequada. Com a desclassificação de Kozakowska, Giovanna, que inicialmente ficou em quarto lugar, subiu para a terceira posição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por • Giovanna Boscolo • (@giovanna_bc)

Giovanna Boscolo está estreando na Paralimpíada

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começaram na última semana. A cerimônia de abertura das Paralimpíadas aconteceu na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Já a competição se iniciou de fato na quinta-feira, 29. E o time brasileiro conta com a estreia de uma atleta que já foi atriz e brilhou no remake de Chiquititas, que foi ao ar no SBT entre 2013 e 2015.

No folhetim adaptado por Íris Abravanel, Giovanna Boscolo interpretou Michelle Kubitschek Bragança, que fazia parte de um grupo de meninas que praticava bullying com as garotas que viviam no orfanato Raio de Luz, principal cenário da história.

Nas Paralimpíadas de Paris 2024, Giovanna pretende mostrar todo o seu potencial no atletismo paralímpico. Diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa, aos 15 anos, a atriz e biomédica só iniciou a prática dos arremessos de club e de peso no ano passado. Essas são as provas que ela disputará em Paris; confira mais detalhes!