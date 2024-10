Ex-BBB Andressa Ganacin se derrete ao mostrar o rostinho da filha, Sarah

A ex-BBB Andressa Ganacin encantou ao mostrar uma foto inédita da filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues

A ex-BBB Andressa Ganacin explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 15, ao compartilhar uma foto exibindo o rostinho de sua primeira filha, Sarah, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Nasser Rodrigues.

No clique publicado no feed do Instagram, a bebê aparece dando um lindo sorrisinho, destacando suas covinhas. Para o registro, a filha dos ex-BBBs aparece usando uma roupinha toda lilás e uma touca na cabela da mesma cor. "Oii titias! E essas covinhas?!", se derreteu a mamãe coruja.

Depois, Andressa mostrou novos detalhes da recepção que foi feito em sua casa para receber a menina em casa. "Vim mostrar os detalhes da Recepção que a maravilhosa da @helenita_leme fez para a Sarah aqui em casa! Cada detalhe foi pensado para tornar esse momento ainda mais especial! Ficou lindo demais e tornou esse dia da nossa saída do hospital e ida para casa, inesquecível!", completou.

Vale lembrar que a filha de Andressa e Nasser veio ao mundo no dia 25 de setembro, mas eles anunciaram seu nascimento apenas no dia 9 de outubro, A bebê veio ao mundo prematura, em um parto feito nas 33 semanas de gestação - cerca de 8 meses - quando a ex-BBB apresentou um quadro de pressão alta.

Com exclusividade para a CARAS, os papais contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou mamãe para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia. "[...] Foi a experiência mais linda e mais intensa das nossas vidas! Foi um momento único, o parto em si foi muito tranquilo e a Sarinha precisou de um rápido atendimento, mas logo ficou bem pertinho do papai e da mamãe", disseram em um trecho.

Confira:

Andressa Ganacin fala sobre primeira noite em casa

Mais cedo, Andressa Ganacin usou as redes sociais para compartilhar uma foto da filha, Sarah, após a primeira noite em casa. Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a mamãe coruja aparece com um sorriso no rosto e segurando a pequena no colo. E celebrou: "Nossa primeira noite em casa juntas. Que sonho!", escreveu ela. Veja a publicação!