Andressa Ganacin mostra filha após primeira noite em casa: 'Que sonho'

A ex-BBBs Andressa Ganacin usou as redes sociais para compartilhar uma foto da pequena após a primeira noite em casa. Veja a foto!

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues já estão em casa com a filha, Sarah! A bebê, que veio ao mundo no dia 25 de setembro de forma prematura, ficou internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias. E nesta terça-feira, 15, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar uma foto da pequena após a primeira noite em casa.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, a mamãe coruja aparece com um sorriso no rosto e segurando a pequena no colo. E celebrou: "Nossa primeira noite em casa juntas. Que sonho!", escreveu ela.

Andressa Ganacin e a filha (Reprodução/Instagram)

Mais cedo, ela mostrou detalhes das lembrancinhas feitas especialmente para a recepção da pequena. Inicialmente, os itens seriam entregues a amigos e familiares que os visitassem na maternidade, mas os planos acabaram mudando devido a necessidade de manter Sarah sob cuidados médicos. Com isso, após a alta da pequena, a recepção de boas-vindas foi organizada na residência do casal.

Sarah recebe alta

Com exclusividade na CARAS, eles contaram sobre o nascimento da filha e o susto que tiveram na reta final da gestação, que levou Andressa para a UTI com quadro de pré-eclâmpsia. E nesta segunda-feira, 14, os pombinhos fizeram um post para celebrar a alta da filha.

"Foram 23 dias no hospital desde que entrei com a pré eclâmpsia, 17 dias de UTI Neonatal desde o nascimento da nossa pequena e mais um capítulo da nossa história onde Deus nos ancorou a cada momento! A ALTA do hospital! E esse dia chegou! Que dia lindo! Que momento! Toda honra e toda glória a Deus por essa vitória! Vencemos a UTIN! Gratidão por todoooo amor e carinho de cada um de vocês!", disse Andressa na legenda.