Andressa Ganacin mostra lembrancinhas de recepção da filha com Nasser

A ex-BBB Andressa Ganacin revelou detalhes da recepção de boas-vindas à filha em sua casa após a bebê receber alta da UTI Neonatal

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues já estão em casa com a filha, Sarah! A bebê, que chegou ao mundo no dia 25 de setembro de forma prematura, precisou ficar internada na UTI Neonatal por cerca de 17 dias.

Após compartilhar com os seguidores que a herdeira recebeu alta hospitalar e pôde finalmente seguir para o lar da família, Andressa revelou detalhes das lembrancinhas feitas especialmente para a recepção da pequena.

Por meio de seus stories no Instagram, ela explicou que os itens seriam entregues a amigos e familiares que os visitassem na maternidade, mas os planos acabaram mudando devido a necessidade de manter Sarah sob cuidados. Agora, com a alta da pequena, a recepção de boas-vindas foi organizada na residência do casal.

No registro publicado por Andressa Ganacin, é possível perceber cada detalhe das lembrancinhas personalizadas, que possuem a letra inicial do nome da bebê em tons de lilás e branco. Os pais de Sarah oferecerão bem nascidos, pão de mel, castanhas, sabonetes em formato de estrela e uma garrafinha de água.

A esposa de Nasser ainda mostrou a guirlanda que seria colocada na porta do quarto da maternidade. "Trouxemos para a porta da nossa casa para recebê-la. Vai para a porta do quarto da Sarah também. Coisa mais linda e delicada", declarou a ex-BBB.

Confira as lembrancinhas da filha de Andressa Ganacin e Nasser:

Filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser recebe alta

Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues já estão em casa com a filha recém-nascida, Sarah. A bebê recebeu alta do hospital após passar 17 dias na UTI Neonatal e o momento da saída do centro médico foi registrado em um vídeo emocionante.

Nas imagens, os pais apareceram celebrando a alta da filha e emocionados quando a bebê encontrou as avós e a tia na casa da família. Inclusive, toda a família usou looks em tons de lilás para marcar este momento especial; confira detalhes!