Esposa de Zé Vaqueiro se emociona ao relembrar morte do filho: 'Procurei segurar calada'

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, desabafou nesta segunda-feira, 20, sobre seu filho Arthur, que morreu em julho do ano passado aos 11 meses de idade. O pequeno estava internado desde o nascimento devido à Síndrome de Patau, condição que causa uma má-formação congênita. E durante uma visita ao Hospital Infantil Filantrópico, em Fortaleza, Ceará, ela falou sobre o assunto.

“Eu me coloco muito na posição de mãe leoa, porque toda a situação que passei com Arthur eu procurei segurar calada e não falar pras pessoas. Porque a pior coisa do mundo é falar para as pessoas que não querem ouvir ou que não vão dar atenção a esse assunto", desabafou ela.

"Procuro ser restrita nisso, falar na hora cera e com as pessoas certas. E vim aqui porque sabia que eu seria ouvida porque, quando se fala de realidade, só vai conseguir falar e sentir a necessidade das pessoas quando você está no lugar certo", ainda disse ela.

O que a esposa de Zé Vaqueiro fez com as roupas do filho que morreu?

A família do cantor Zé Vaqueiro enfrenta o luto pela morte de Arthur, filho dele com Ingra Soares. O bebê faleceu aos 11 meses de idade após nascer com má formação congênita e ficar durante toda a vida no hospital. Recentemente, a esposa do artista revelou o que fez com as roupas e objetos que pertenciam ao menino. Ingra contou que doou os itens que eram do bebê.

Recentemente, Zé surpreendeu a esposa com um presente simbólico em homenagem aos 3 filhos. Na ocasião, Ingra mostrou aos seguidores que havia ganhado uma pulseira com as iniciais dos pequenos. Além do pequeno Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Daniel. O cantor também considera a enteada Nicole,que é fruto de um relacionamento anterior da influenciadora digital, como filha.

